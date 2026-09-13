Το εργοστάσιο που λειτουργεί μόνο 70 ημέρες το χρόνο: Πουλάει προϊόν που υπάρχει σε χιλιάδες σούπερ μάρκετ

Υπάρχει ένα εργοστάσιο στην Ιταλία που λειτουργεί μόνο 70 ημέρες το χρόνο, έχει έσοδα 777 εκατομμύρια ευρώ και πουλάει ένα προϊόν που υπάρχει σε πολλά ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ.

Περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από την Πάρμα, στο βόρειο τμήμα της Ιταλίας, το εργοστάσιο της Mutti, το μεγαλύτερο από τις τρεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, συγκεντρώνει μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου σχεδόν το σύνολο της παραγωγικής του δραστηριότητας, παράλληλα με τη συγκομιδή της τομάτας στην περιοχή της Emilia-Romagna.

Ιδρυμένη στα τέλη του 19ου αιώνα, η εταιρεία είχε συνολικά έσοδα 14 εκατομμύρια ευρώ το 1994 και έφτασε τα 118 εκατομμύρια δεκαπέντε χρόνια μετά, ενώ το 2025 τα έσοδά της ανήλθαν σε 777 εκατομμύρια ευρώ, με το 60% να προέρχεται από τις διεθνείς αγορές και τη Γαλλία να αποτελεί τον κύριο εξαγωγικό της προορισμό.

Με 24ωρη λειτουργία, η μονάδα λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, καθώς, όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Francesco Mutti, πρέπει να επεξεργαστεί το 100% της τομάτας και να παράγει το 75% του τελικού προϊόντος μέσα σε μόλις 70 ημέρες, υποδεχόμενη καθημερινά περίπου 200 φορτηγά με 25 τόνους τομάτας το καθένα.

Πώς λειτουργεί η παραγωγή;

Για τη διατήρηση των ιδιοτήτων, της υφής και της γεύσης του καρπού, η Mutti θέτει ανώτατο όριο 24 ωρών από τη συγκομιδή έως την έναρξη της επεξεργασίας, θεωρώντας ιδανική την απόσταση έως και 200 χιλιομέτρων μεταξύ των χωραφιών και του εργοστασίου.

Πριν την είσοδο στην παραγωγή, δείγμα 15 κιλών από κάθε φορτηγό αναλύεται μέσω σαρωτή με τεχνητή νοημοσύνη, όπου αξιολογούνται περίπου δεκαπέντε παράμετροι, όπως η περιεκτικότητα σε σάκχαρα, το pH, το χρώμα και η παρουσία πράσινων ή αλλοιωμένων καρπών.

Τα εγκεκριμένα φορτία ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες ποιότητας (κανονική, χάλκινη, ασημένια, χρυσή και πλατινένια), οι οποίες καθορίζουν τις οικονομικές επιβραβεύσεις των αγροτών. Στη συνέχεια, οι τομάτες αναμειγνύονται σε μεγάλες δεξαμενές για την επίτευξη ομοιόμορφης πρώτης ύλης, καθώς, όπως επισημαίνει η διευθύντρια καινοτομίας Alice La Tona, η ποιότητα βασίζεται στην τυποποίηση.

Μετά τη φάση της ανάμειξης, μηχανές ψυχρής εκχύλισης διαχωρίζουν τα διαφορετικά μέρη του καρπού. Το μεγαλύτερο μέρος της σάρκας συνθλίβεται για την παραγωγή της γνωστής polpa (τριμμένη τομάτα), η οποία συσκευάζεται μετά από σύντομη θέρμανση.

Παράλληλα, ο χυμός και η υπόλοιπη σάρκα υποβάλλονται σε παρατεταμένη διαδικασία βρασμού για την παρασκευή της passata και του συμπυκνωμένου πελτέ. Τα προϊόντα αυτά, μαζί με τα σωληνάρια πελτέ τομάτας, αποτελούν τις βασικές γραμμές παραγωγής του εργοστασίου κατά τη διάρκεια της θερινής εκστρατείας.

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