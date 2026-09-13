Γιώργος Μαζωνάκης: 19:30, στην «παλιά του γειτονιά» - Σήμερα η λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας ξεκινά απόψε η λαϊκή αγρύπνια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα (14/9).

Στις 19:30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η έναρξη της «λαϊκής αγρύπνιας» για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας. Η τελετή αυτή θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, προσφέροντας τη δυνατότητα σε φίλους, οικείους και ανθρώπους που τον αγάπησαν να τον αποχαιρετήσουν από κοντά, αποτίοντας φόρο τιμής και αγάπης στη μνήμη του.

Η Αγία Τριάδα Νίκαιας αποτελούσε την εκκλησία και την ενορία που ο καλλιτέχνης αγαπούσε ιδιαίτερα, γι' αυτό και η οικογένειά του επέλεξε τον συγκεκριμένο χώρο για το κοινό προσκύνημα.

Την Δευτέρα (14/9) η κηδεία

Η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 13:00 το μεσημέρι στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράλληλα, η οικογένεια του εκλιπόντος απευθύνει θερμή παράκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί για την κατάθεση στεφάνων, να ενισχύσουν τον εθελοντικό οργανισμό Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

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