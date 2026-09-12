Έβαψαν τις στέγες 340 σπιτιών λευκές στις ΗΠΑ πριν απο 23 χρόνια: Το πείραμα που μείωσε τη χρήση του κλιματιστικού και την κατανάλωση ρεύματος

Στη Φιλαδέλφεια, εκατοντάδες κατοικίες συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα με λευκές στέγες, που έριξε τη θερμοκρασία και εξοικονόμησε κατά μέσο όρο 560 kWh τον χρόνο για κλιματισμό.

Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ξεκίνησε ένα πείραμα με μια απλή ιδέα, τι θα συνέβαινε αν οι στέγες των σπιτιών βάφονταν λευκές;

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περίπου 340 κατοικίες, στις οποίες ζούσαν κυρίως ηλικιωμένοι με χαμηλά εισοδήματα. Η εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε από το 2001 έως το 2003 και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αλλαγή στο χρώμα της στέγης μπορούσε να περιορίσει τη θερμότητα που έφτανε στο εσωτερικό των σπιτιών και να μειώσει τη χρήση του κλιματισμού.

Έπεσε η θερμοκρασία κάτω από τη στέγη

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η μέγιστη θερμοκρασία στην εσωτερική πλευρά των στεγών μειώθηκε κατά 4 έως 5 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή περίπου 2,2 έως 2,8 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, στα υπνοδωμάτια των επάνω ορόφων που δεν διέθεταν κλιματισμό, η μέγιστη θερμοκρασία μειώθηκε κατά περίπου 2 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή περίπου 1,1 βαθμό Κελσίου. Το αποτέλεσμα φάνηκε και στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κατοικίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μείωσαν κατά μέσο όρο την κατανάλωση για κλιματισμό κατά περίπου 560 kWh ετησίως

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Για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, η μείωση αυτή μπορούσε να σημαίνει μικρότερο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος κατά τους θερμότερους μήνες. Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές επιφάνειες αντιδρούν στην ηλιακή ακτινοβολία. Οι σκούρες στέγες απορροφούν μεγάλο μέρος της ακτινοβολίας και θερμαίνονται περισσότερο, ενώ οι λευκές επιφάνειες αντανακλούν μεγαλύτερο μέρος του ηλιακού φωτός. Έτσι, η στέγη συσσωρεύει λιγότερη θερμότητα και μεταφέρει μικρότερη ποσότητα προς το εσωτερικό του κτιρίου.

Η περίπτωση της Φιλαδέλφειας δεν ήταν η μοναδική. Το 1995, το Florida Solar Energy Center κάλυψε με λευκή ανακλαστική επίστρωση τη στέγη ενός σχολείου στην Cocoa Beach της Φλόριντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφηκε μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 13.000 kWh. Αντίστοιχες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν και σε κτίρια της Καλιφόρνιας, όπου καταγράφηκαν χαμηλότερες θερμοκρασίες στις στέγες και μικρότερη χρήση συστημάτων κλιματισμού.

Τι είναι οι «ψυχρές στέγες»

Οι λεγόμενες «ψυχρές στέγες» (cool roofs) είναι κατασκευασμένες ή καλυμμένες με υλικά που αντανακλούν μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, περιορίζοντας τη θερμότητα που απορροφά το κτίριο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι όλες εντελώς λευκές, καθώς υπάρχουν και άλλα υλικά ή επιστρώσεις με υψηλή ανακλαστικότητα που μπορούν να προσφέρουν παρόμοιο αποτέλεσμα. Η χρήση τους μπορεί να έχει επίδραση όχι μόνο μέσα στα κτίρια αλλά και στις ίδιες τις πόλεις. Οι σκούρες στέγες, μαζί με την άσφαλτο και άλλες αστικές επιφάνειες, συμβάλλουν στην αύξηση της θερμοκρασίας στο αστικό περιβάλλον. Ο περιορισμός της θερμότητας που απορροφούν οι επιφάνειες αυτές μπορεί, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να συμβάλει και στη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες.

Η αποτελεσματικότητα των ανακλαστικών στεγών δεν είναι ίδια σε κάθε περιοχή και σε κάθε κτίριο. Η σκόνη και η φθορά με την πάροδο του χρόνου μπορούν να μειώσουν την ανακλαστικότητα των υλικών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν το τοπικό κλίμα και τα χαρακτηριστικά κάθε κατασκευής. Παρόλα αυτά, το πείραμα με τις 340 λευκές στέγες στη Φιλαδέλφεια έδειξε ότι μια σχετικά απλή παρέμβαση στην επιφάνεια ενός κτιρίου μπορεί να περιορίσει τη θερμότητα που φτάνει στο εσωτερικό του και να μειώσει την ενέργεια που απαιτείται για την ψύξη του.

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