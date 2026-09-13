Το Μαρόκο σκάβει την άσφαλτο για να καταπολεμήσει τον μεγάλο εχθρό της νότιας Ευρώπης

Σε Μαρακές και Αγκαντίρ αντικαθιστούν την παραδοσιακή άσφαλτο με διαπερατά υλικά, για να καταπολεμήσουν τις ακραίες θερμοκρασίες στις πόλεις.

Ο καύσωνας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των πόλεων της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης, όπου οι ακραίες θερμοκρασίες εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. Το Μαρόκο αποφάσισε να αναζητήσει λύση ακριβώς κάτω από τα πόδια των πολιτών του...

Στο Μαρακές και το Αγκαντίρ, ορισμένοι δρόμοι μετασχηματίζονται μέσω της αφαίρεσης της παραδοσιακής ασφάλτου και της αντικατάστασής της με ένα νέο τύπο οδοστρώματος. Η αιτία βρίσκεται στην ίδια τη συμπεριφορά της ασφάλτου, καθώς οι σκούρες επιφάνειες απορροφούν μεγάλη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και διατηρούν αυτή τη θερμότητα για ώρες.

Έτσι, όταν έρχεται η νύχτα, οι δρόμοι και τα κτίρια συνεχίζουν να απελευθερώνουν τη συσσωρευμένη θερμότητα, τροφοδοτώντας το φαινόμενο της αστικής νησίδας θερμότητας.

Η τεχνολογία του διαπερατού οδοστρώματος

Η εναλλακτική λύση που δοκιμάζουν οι μαροκινές πόλεις συνίσταται στην αντικατάσταση της συμβατικής ασφάλτου από ένα διαπερατό οδόστρωμα. Σε αντίθεση με την κοινή άσφαλτο, οι επιφάνειες αυτές επιτρέπουν στο νερό της βροχής να διεισδύει στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους αντί να καταλήγει γρήγορα στο αποχετευτικό δίκτυο. Μέρος αυτής της υγρασίας αποθηκεύεται κάτω από τον δρόμο, αξιοποιώντας τη φυσική διαδικασία της εξάτμισης.

Όταν ο ήλιος θερμαίνει το οδόστρωμα, η υγρασία βοηθά στη δροσιά του περιβάλλοντος. Κατά τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, το έργο προβλέπει τη χρήση επεξεργασμένου και ανακυκλωμένου νερού, αποφεύγοντας την κατανάλωση πόσιμου νερού.

Τα οφέλη για τα κτίρια

Τα οφέλη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας δεν περιορίζονται μόνο στους πεζούς. Η μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ελαττώνει τη θερμότητα που δέχονται οι προσόψεις των γειτονικών κτιρίων, συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης κλιματιστικών κατά τις ώρες αιχμής, γεγονός που προσφέρει ανακούφιση στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Όσα δοκιμάζονται στο Μαρακές και το Αγκαντίρ ενδέχεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πολλών άλλων χωρών της Μεσογείου. Με τα καλοκαίρια να γίνονται όλο και πιο θερμά και τους θερμοστάτες να ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, η μάχη κατά της αστικής ζέστης επιβάλλει την αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζονται οι σύγχρονες πόλεις.

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