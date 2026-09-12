«Λαϊκή αγρυπνία»: Η παραλλαγή του παλιού ελληνικού εθίμου του ξενυχτίσματος του νεκρού

Η «λαϊκή αγρυπνία» που ανακοίνωσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει στο προσκήνιο ένα παλιό έθιμο, όταν συγγενείς και φίλοι έμεναν όλη τη νύχτα δίπλα στον νεκρό πριν από την κηδεία

Η «λαϊκή αγρυπνία» που ανακοίνωσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για το βράδυ της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, θυμίζει μια παλαιότερη ελληνική συνήθεια γύρω από τον θάνατο, το ξενύχτισμα του νεκρού.

Πρόκειται για ένα έθιμο που, σε διαφορετικές μορφές και με διαφορετικές συνήθειες από τόπο σε τόπο, αποτελούσε για πολλές γενιές μέρος του αποχαιρετισμού ενός ανθρώπου πριν από την κηδεία του.

Τι είναι η «λαϊκή αγρυπνία»

Η συγκεκριμένη «λαϊκή αγρυπνία» δεν ταυτίζεται με το παραδοσιακό ξενύχτισμα του νεκρού στο σπίτι. Παραπέμπει, όμως, στην ίδια βασική ιδέα, την πολύωρη παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων που θέλουν να αποχαιρετήσουν τον νεκρό πριν από την κηδεία, αποδίδοντάς του φόρο τιμής.

Στην περίπτωση αυτή, η αγρυπνία αποκτά έναν πιο δημόσιο χαρακτήρα, λειτουργώντας ως ένα λαϊκό προσκύνημα στη μνήμη ενός αγαπητού και σημαντικού προσώπου για την κοινωνία. Η παρουσία του κόσμου καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας γίνεται έτσι ένας διαφορετικός τρόπος αποχαιρετισμού, που θυμίζει, σε σύγχρονη μορφή, το παλιό έθιμο του ξενυχτίσματος του νεκρού.

Το παλιό «ξενύχτι του νεκρού»

Το ξενύχτισμα, ή «ξενύχτι», είναι καταγεγραμμένο σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σε λαογραφικές καταγραφές περιγράφεται η παραμονή του νεκρού στο σπίτι πριν από την ταφή και η συγκέντρωση συγγενών και φίλων γύρω από τη νεκρική κλίνη. Το έθιμο μπορούσε να συνοδεύεται από μοιρολόγια, θρήνο και άλλες τοπικές πρακτικές. Στη Θράκη, μάλιστα, το «ξενύχτι» εμφανίζεται ως διαδικασία που διαρκούσε τρεις νύχτες, μιας και δεν υπήρχε μία ενιαία μορφή του εθίμου σε ολόκληρη τη χώρα. Το Χρηστικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών χρησιμοποιεί επίσης τη λέξη «ξενύχτισμα» για το ξενύχτι συγγενών και φίλων πλάι στη σορό του νεκρού.

Στην παραδοσιακή του μορφή, το ξενύχτι ήταν μια συλλογική διαδικασία. Ο νεκρός βρισκόταν στο σπίτι και συγγενείς, φίλοι και γείτονες περνούσαν από εκεί για να τον αποχαιρετήσουν και να σταθούν δίπλα στην οικογένεια. Σε αρκετές περιοχές η παρουσία τους συνεχιζόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το σπίτι γινόταν έτσι ο χώρος του τελευταίου αποχαιρετισμού. Οι άνθρωποι κάθονταν γύρω από τον νεκρό, μιλούσαν για τη ζωή του, θυμούνταν περιστατικά και, ανάλογα με την περιοχή, ακούγονταν μοιρολόγια. Σε λαογραφικές μαρτυρίες καταγράφεται ακόμη και η παρουσία ειδικών μοιρολογιστρών, οι οποίες αναλάμβαναν να θρηνήσουν και να τραγουδήσουν τον νεκρό.

Γιατί το έθιμο περιορίστηκε

Τα μοιρολόγια αποτελούσαν σημαντικό κομμάτι του πένθους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Δεν υπήρχε, όμως, ένα ενιαίο τελετουργικό, καθώς οι συνήθειες διέφεραν ανάλογα με τον τόπο και την κοινότητα. Σε ορισμένες περιοχές το ξενύχτι συνδεόταν με συγκεκριμένες αντιλήψεις για τον θάνατο και την ψυχή. Σε άλλες, υπήρχαν συγκεκριμένες πρακτικές γύρω από τη σορό, το σπίτι και την προετοιμασία για την κηδεία. Στη τη Νάξο, για παράδειγμα, προσφέρονταν καφές σε όσους συμμετείχαν στο ξενύχτι, δείχνοντας πώς ακόμη και μια τόσο δύσκολη στιγμή συνδεόταν με την κοινωνική ζωή της κοινότητας.

Το ξενύχτισμα του νεκρού δεν εξαφανίστηκε από την Ελλάδα, όμως σταδιακά περιορίστηκε, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Η αλλαγή του τρόπου ζωής, η μεταφορά της σορού σε γραφεία τελετών και στη συνέχεια στην εκκλησία, αλλά και οι διαφορετικές συνθήκες κατοικίας στις σύγχρονες πόλεις έκαναν πολύ λιγότερο συνηθισμένη την εικόνα ενός σπιτιού που παραμένει ανοιχτό όλη τη νύχτα γύρω από τον νεκρό. Σε λαογραφικές αναφορές σημειώνεται ότι το ξενύχτισμα εξακολουθεί να συναντάται σε ορισμένες περιοχές, ενώ στις πόλεις η συνήθεια έχει σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει.

Η πανδημία του κορονοϊού περιόρισε ακόμη περισσότερο αυτές τις πρακτικές. Την περίοδο των αυστηρών περιορισμών, οι κηδείες πραγματοποιούνταν με πολύ λιγότερους ανθρώπους και η συγκέντρωση συγγενών, φίλων και συγχωριανών γύρω από τον νεκρό δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί όπως παλαιότερα. Χαρακτηριστική είναι καταγραφή του 2020, σύμφωνα με την οποία το «ξενύχτι» του νεκρού, παράδοση που εξακολουθούσε να τηρείται σε συγκεκριμένη κοινότητα, έγινε τότε μόνο από τα μέλη της οικογένειας.

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