Ρόσγουελ: Η κυβέρνηση ήξερε την αλήθεια για το UFO, αλλά την κράτησε μυστική για 47 χρόνια

Για δεκαετίες, η υπόθεση του Ρόσγουελ τροφοδοτούσε τις θεωρίες για εξωγήινους, ενώ η πραγματική προέλευση των συντριμμιών συνδεόταν με ένα άκρως απόρρητο στρατιωτικό πρόγραμμα.

Το περιστατικό του Ρόσγουελ το 1947 αποτέλεσε την αφετηρία για μία από τις πιο γνωστές ιστορίες UFO παγκοσμίως. Για σχεδόν μισό αιώνα, ωστόσο, παρέμενε άγνωστο ότι πίσω από τα μυστηριώδη συντρίμμια βρισκόταν ένα άκρως απόρρητο αμερικανικό στρατιωτικό πρόγραμμα.

Πρόκειται για το Project Mogul, ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου και είχε ως στόχο την παρακολούθηση της Σοβιετικής Ένωσης. Το πρόγραμμα χρησιμοποιούσε ειδικά σχεδιασμένα αερόστατα, τα οποία μπορούσαν να φτάσουν σε πολύ μεγάλο ύψος και να μεταφέρουν εξοπλισμό για την καταγραφή ηχητικών κυμάτων στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Η αμερικανική κυβέρνηση ανησυχούσε εκείνη την περίοδο ότι η Σοβιετική Ένωση θα αποκτούσε σύντομα δικά της πυρηνικά όπλα, μόλις δύο χρόνια μετά τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Τα αερόστατα που πετούσαν στη στρατόσφαιρα

Οι επιστήμονες του Project Mogul είχαν αναπτύξει τεχνολογία που επέτρεπε στα αερόστατα να διατηρούν σταθερό ύψος, ενώ διέθεταν και συστήματα τηλεμετρίας για τη μεταφορά των δεδομένων που συγκέντρωναν σε επίγειους σταθμούς. Στόχος ήταν να εντοπίζονται ηχητικά σήματα που θα μπορούσαν να προέρχονται από σοβιετικές πυρηνικές δοκιμές.

Το πρόγραμμα δεν περιορίστηκε μόνο στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Σύμφωνα με έκθεση της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, το Mogul επεκτάθηκε σε έρευνες για τις γεωφυσικές ιδιότητες της ανώτερης ατμόσφαιρας, τη διάδοση ραδιοκυμάτων και ραντάρ, τη φυσική της ιονόσφαιρας, την ηλιακή φυσική, τον γήινο μαγνητισμό, τη μετεωρολογία και την πρόγνωση του καιρού. Για τις ανάγκες του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν ακόμη βομβαρδιστικά και μεταγωγικά αεροσκάφη, καθώς και δύο ποντοπόρα πλοία. Κάποια στιγμή, το προσωπικό του προγράμματος, χωρίς να υπολογίζονται οι εργολάβοι, ξεπερνούσε τα 100 άτομα.

Τα συντρίμμια που έγιναν «ιπτάμενος δίσκος»

Στις 14 Ιουνίου 1947, ο κτηνοτρόφος W. W. Brazel και ο γιος του Vernon εντόπισαν περίεργα συντρίμμια στην έρημο, περίπου 80 μίλια βορειοδυτικά του Ρόσγουελ στο Νέο Μεξικό. Στις 7 Ιουλίου, ο Brazel μετέφερε τα παράξενα ευρήματα στον σερίφη του Ρόσγουελ, George Wilcox, ο οποίος επίσης δεν μπορούσε να εξηγήσει την προέλευσή τους. Την επόμενη ημέρα, η τοπική εφημερίδα Roswell Daily Record δημοσίευσε άρθρο σύμφωνα με το οποίο η αεροπορική βάση του Ρόσγουελ είχε περισυλλέξει έναν «ιπτάμενο δίσκο». Ο αμερικανικός στρατός αντέδρασε άμεσα και υποστήριξε ότι το αντικείμενο ήταν πιθανότατα ένα μετεωρολογικό αερόστατο. Ο Brazel, ωστόσο, φέρεται να διαφώνησε με αυτή την εκδοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Roswell Morning Dispatch την επόμενη ημέρα.

Η υπόθεση, πάντως, δεν παρέμεινε για πολύ στην επικαιρότητα. Το περιστατικό ουσιαστικά ξεχάστηκε μέχρι το 1980, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο The Roswell Incident. Οι συγγραφείς του βιβλίου υποστήριζαν ότι η εξήγηση περί αερόστατου αποτελούσε συγκάλυψη. Από εκείνο το σημείο, η ιστορία του Ρόσγουελ επανήλθε δυναμικά και εξελίχθηκε σε μία από τις διασημότερες θεωρίες συνωμοσίας γύρω από UFO.

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν πέντε δεκαετίες μέχρι να αποκαλυφθεί επίσημα ο ρόλος του Project Mogul. Το 1994, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δημοσίευσε έκθεση στην οποία ανέφερε ότι το αντικείμενο που είχε συνδεθεί με τον «ιπτάμενο δίσκο» του Ρόσγουελ ήταν στην πραγματικότητα ένα αερόστατο κατασκοπείας. Σύμφωνα με την έκθεση, επρόκειτο συγκεκριμένα για την πτήση NYU Flight 4, η οποία είχε ξεκινήσει στις 4 Ιουνίου 1947 και στη συνέχεια συνετρίβη στην έρημο. Έτσι, σχεδόν 50 χρόνια μετά την έναρξη του Project Mogul, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία έδωσε τη δική της επίσημη εκδοχή για τα συντρίμμια που είχαν τροφοδοτήσει τον μύθο του Ρόσγουελ.

Παρά την επίσημη εξήγηση, η υπόθεση δεν σταμάτησε να προκαλεί το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με τα UFO. Σήμερα, το Ρόσγουελ εξακολουθεί να προβάλλεται ως η «Alien Capital of the World», ενώ στην πόλη λειτουργεί διεθνές μουσείο αφιερωμένο στα UFO. Ακόμη και το λογότυπο της τουριστικής ιστοσελίδας της πόλης περιλαμβάνει ένα ιπτάμενο δίσκο Η υπόθεση έχει, επομένως, αποκτήσει ζωή πολύ μεγαλύτερη από το ίδιο το στρατιωτικό πρόγραμμα που βρισκόταν πίσω από τα συντρίμμια. Όπως είχε δηλώσει το 1994 στους New York Times ο συνταγματάρχης Albert C. Trakowski, απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που είχε εργαστεί στο Project Mogul, η επίσημη εξήγηση δεν ήταν πιθανό να βάλει τέλος στη συζήτηση. «Η ψυχολογία είναι απλή: Οι άνθρωποι πιστεύουν αυτό που θέλουν να πιστεύουν», είχε πει.

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