«Ξέραμε ότι ήταν αποστολή αυτοκτονίας»: Η πιλότος που ήταν έτοιμη να θυσιαστεί για να σταματήσει την πτήση 93 της 11ης Σεπτεμβρίου (vid)

Η Χέδερ «Lucky» Πένι ήταν πιλότος μαχητικού στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 και έλαβε εντολή να αναχαιτίσει την πτήση 93, χωρίς πραγματικά όπλα στο αεροσκάφος της.

25 χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μια γυναίκα με το προσωνύμιο «Lucky» μιλά για την αποστολή που της ανατέθηκε εκείνη την ημέρα. Η Χέδερ «Lucky» Πένι ήταν πιλότος μαχητικού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και κλήθηκε να αποτρέψει μια ακόμη επίθεση.

Μιλώντας στο ITV News, περιέγραψε τη στιγμή που έλαβε την εντολή να αναχαιτίσει την πτήση 93 της United Airlines, η οποία κατευθυνόταν προς την Ουάσινγκτον και θεωρούνταν το τέταρτο αεροσκάφος που είχε καταληφθεί από αεροπειρατές.

Η ίδια γνώριζε ότι η αποστολή ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη.

«Γνωρίζαμε ότι αυτή θα ήταν μια αποστολή αυτοκτονίας», δήλωσε η τότε υπολοχαγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Όπως είπε, είχαν δει εικόνες από όσα συνέβαιναν και είχαν καταλάβει ότι η χώρα τους δεχόταν επίθεση. «Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτές οι πορείες πτήσης ήταν προμελετημένες, σκόπιμες και σχεδιασμένες για να πλήξουν και να τρομοκρατήσουν την Αμερική», ανέφερε. Μετά την επίθεση στο Πεντάγωνο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επί προεδρίας Τζορτζ Μπους, Ντικ Τσέινι, έδωσε την εντολή στους πιλότους των μαχητικών να προχωρήσουν στην αποστολή τους και να εμποδίσουν το αεροσκάφος να φτάσει στον προορισμό του. Η Πένι πετούσε με ένα F-16, έχοντας ως επικεφαλής του σχηματισμού τον συνταγματάρχη Μαρκ Σασέβιλ.

Το πρόβλημα ήταν ότι τα αεροσκάφη τους δεν διέθεταν ενεργούς πυραύλους ή πραγματικά όπλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εναντίον της επιβατικής πτήσης. Έτσι, το σχέδιο ήταν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια τα μαχητικά τους για να σταματήσουν το αεροπλάνο. «Γνωρίζαμε ποιος θα ήταν ο στόχος: ένα αεροσκάφος γεμάτο αθώους Αμερικανούς», ανέφερε η Πένι.

Το σχέδιο ήταν να συγκρουστούν με το αεροπλάνο

Η Πένι εξήγησε πως ο Σασέβιλ θα έριχνε το μαχητικό του πάνω στο πιλοτήριο της πτήσης 93, ώστε να εξουδετερώσει τους αεροπειρατές που βρίσκονταν στα χειριστήρια. Η ίδια θα ακολουθούσε και θα έπεφτε με το F-16 της πάνω στην ουρά του αεροσκάφους. «Εκείνος θα πετούσε το αεροσκάφος του μέσα στο πιλοτήριο για να βγάλει από τη μέση τους τρομοκράτες που βρίσκονταν στα χειριστήρια και στη συνέχεια εγώ θα έριχνα το μαχητικό μου πάνω στην ουρά του αεροσκάφους», είπε. Οι δύο πιλότοι δεν γνώριζαν, ωστόσο, τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή μέσα στην πτήση 93.

Στο αεροσκάφος, 40 επιβάτες και μέλη του πληρώματος είχαν μάθει τι συνέβαινε στο πιλοτήριο, καθώς είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν με ανθρώπους στο έδαφος.Οι επιβάτες αποφάσισαν να δράσουν και πήραν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπειρατές. Η πτήση 93 τελικά συνετρίβη σε αγροτική περιοχή της Πενσυλβάνιας, χωρίς να φτάσει στον προορισμό της. Η Πένι αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Σασέβιλ δεν γνώριζαν πως το αεροπλάνο είχε ήδη συντριβεί. «Δεν γνωρίζαμε ότι η 93 είχε συντριβεί. Δεν γνωρίζαμε ότι οι επιβάτες είχαν ήδη κάνει αυτό που έπρεπε», είπε. Αναφερόμενη στους επιβάτες της πτήσης, πρόσθεσε: «Τοποθετήθηκαν σε μια θέση όπου έπρεπε να κάνουν μια επιλογή που δεν θα έπρεπε ποτέ να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν. Αλλά δόξα τω Θεώ το έκαναν».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ