Κράτησαν κρυφή την εγκυμοσύνη για 5 μήνες: Ο φόβος για τα σχόλια ότι «δεν πρέπει να γίνει πατέρας επειδή είναι ανάπηρος»

Το γνωστό ζευγάρι Squirmy and Grubs εξήγησε γιατί κράτησε μυστική για πέντε μήνες την εγκυμοσύνη του πρώτου του παιδιού

Για πέντε μήνες, η Χάνα και ο Σέιν Μπέρκοου κρατούσαν ένα από τα σημαντικότερα νέα της ζωής τους μακριά από τα εκατομμύρια των ανθρώπων που τους ακολουθούν στα social media. Όχι επειδή δεν ήθελαν να μοιραστούν τη χαρά τους, αλλά επειδή γνώριζαν ότι η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης θα έφερνε μαζί της και κάτι άλλο: την κρίση ανθρώπων που θεωρούν ότι ένας άνθρωπος με σοβαρή αναπηρία δεν μπορεί ή δεν πρέπει να γίνει πατέρας.

Το γνωστό ζευγάρι των social media, πίσω από το κανάλι Squirmy and Grubs, ανακοίνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι περιμένει το πρώτο του παιδί. Η Χάνα είναι ήδη 20 εβδομάδων έγκυος και το μωρό αναμένεται να γεννηθεί τον Ιανουάριο. Για τον Σέιν, όμως, η ανακοίνωση είχε μια διαφορετική βαρύτητα. Ο ίδιος ζει με νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 2 και χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ εδώ και χρόνια μαζί με τη σύζυγό του μιλούν δημόσια για τη ζωή ενός ζευγαριού με διαφορετικές σωματικές δυνατότητες.

Πέντε μήνες σιωπής

Η απόφαση να κρατήσουν την εγκυμοσύνη μυστική για τους πρώτους πέντε μήνες ήταν συνειδητή.

Όπως εξήγησαν οι ίδιοι σε βίντεο μετά την ανακοίνωσή τους, ήθελαν αρχικά να ζήσουν αυτή την περίοδο μακριά από τη δημόσια συζήτηση και να αποφασίσουν με προσοχή ποια κομμάτια της ζωής τους θέλουν να μοιραστούν.

Υπήρχε όμως και ένας δεύτερος λόγος. Το παιδί που πρόκειται να έρθει στον κόσμο δεν μπορεί ακόμη να αποφασίσει τι μέρος της προσωπικής του ζωής θα γίνει δημόσιο. Για το ζευγάρι, η προστασία αυτής της ιδιωτικότητας αποτελεί πλέον μέρος της γονεϊκής ευθύνης τους.

Ο Σέιν μίλησε, ωστόσο, ανοιχτά και για κάτι που γνώριζε ότι θα συνέβαινε όταν η εγκυμοσύνη γινόταν γνωστή. Υπάρχουν άνθρωποι, είπε, που θα θεωρήσουν ότι η απόφασή τους να αποκτήσουν παιδί είναι λάθος. Άλλοι θα του πουν ότι, εξαιτίας της αναπηρίας του, δεν μπορεί ή δεν πρέπει να γίνει πατέρας.

Η πατρότητα και η αναπηρία

Για κάποιον που έχει ζήσει επί χρόνια στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης γύρω από την αναπηρία, τέτοιες αντιδράσεις δεν είναι άγνωστες.

Ο Σέιν έχει εξηγήσει ότι αντιλήψεις αυτού του είδους δεν είναι απλώς προσβλητικά σχόλια στο διαδίκτυο. Είναι ιδέες που μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος βλέπει τον εαυτό του και τις δυνατότητές του.

Η εγκυμοσύνη του ζευγαριού έφερε έτσι ξανά στο προσκήνιο μια συζήτηση που ξεπερνά τη δική τους προσωπική ιστορία: ποιος θεωρείται «ικανός» να γίνει γονιός και με ποια κριτήρια.

Η αναπηρία δεν εξαφανίζει την επιθυμία για οικογένεια, ούτε ορίζει από μόνη της την ικανότητα ενός ανθρώπου να αγαπήσει, να φροντίσει και να μεγαλώσει ένα παιδί. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα ενός γονιού με σοβαρή αναπηρία εξακολουθεί για πολλούς να αντιμετωπίζεται ως κάτι που χρειάζεται εξήγηση.

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