Το «αντίο» του Αντώνη Ρέμου στον Γιώργο Μαζωνάκη στη μεγάλη συναυλία της Θεσσαλονίκης (vid)

Με μια συγκινητική στιγμή ξεκίνησε η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, καθώς ο τραγουδιστής θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του.

Ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή και στο video wall πίσω του εμφανίστηκε μια μεγάλη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Στη συνέχεια ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, με το κοινό να παρακολουθεί συγκινημένο.

Αφού ερμήνευσε το πρώτο τραγούδι, ο Αντώνης Ρέμος κάλεσε το κοινό να χειροκροτήσει τον Θανάση Βασιλά, που όπως είπε «ήταν το μπουζούκι που ήταν κοντά» στον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και τον πρώην μαέστρο του Γιάννη Δίσκο. «Να στείλουμε εκεί ψηλά ένα τραγούδι. Γιώργο έφυγες νωρίς» είπε και ερμήνευσε το «Ανήκω σε Μένα», τη γνωστή επιτυχία του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Μετά την καταιγίδα λαοθάλασσα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης

Η συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στο ελληνικό τραγούδι ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:00, ωστόσο η έναρξη καθυστέρησε περίπου δύο ώρες. Λίγο μετά τις 18:00 ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανησυχία για την πραγματοποίηση της συναυλίας.

Το κοινό παρέμεινε στον χώρο με ομπρέλες, περιμένοντας ενημέρωση από τους διοργανωτές. Όταν δόθηκε τελικά το «πράσινο φως», προέκυψε ένα ακόμη ζήτημα, καθώς μεγάλος αριθμός θεατών είχε ανέβει στην εξέδρα VIP1. Για λόγους ασφαλείας, οι διοργανωτές προχώρησαν στην εκκένωση της εξέδρας, γεγονός που προκάλεσε επιπλέον καθυστέρηση.

Η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια

Η Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Αντώνη Ρέμο, καθώς εκεί μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα. Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη, ενώ το κεντρικό μήνυμα της βραδιάς είναι «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30». Ο τραγουδιστής παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή με τραγούδια, αναμνήσεις και συνεργασίες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι. Για την παρακολούθηση της συναυλίας έχουν στηθεί επίσης γιγαντοοθόνες στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

Η επετειακή συναυλία έχει σχεδιαστεί σε μεγάλη κλίμακα, με περισσότερους από 1.000 τεχνικούς και 100 μουσικούς και performers. Στον χώρο έχουν αναπτυχθεί περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά μέτρα LED οθονών, ενώ 10 γιγαντοοθόνες σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με 30 κάμερες live feed, μεταφέρουν την εικόνα της συναυλίας. Ξεχωριστό μέρος του θεάματος αποτελεί το drone show με 1.200 drones, ενώ η βραδιά περιλαμβάνει και show πυροτεχνημάτων.

Οι καλλιτέχνες στη σκηνή

Στη συναυλία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gipsy Kings, SNAP!, Mr. President, Haddaway, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, Željko Joksimović και Δέσποινα Βανδή.

Στη σκηνή συμμετέχουν επίσης οι σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θάνος Γκιουλετζής, καθώς και ο DJ Αντώνης Δημητριάδης. Η επετειακή βραδιά στη Θεσσαλονίκη αποτελεί τον εορτασμό των 30 χρόνων του Αντώνη Ρέμου στο ελληνικό τραγούδι, με την πρώτη στιγμή της συναυλίας να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

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