«Soltitude»: Ο Solti φέρνει για πρώτη φορά Ταφ Λάθος και Άσαρκο στο ίδιο κομμάτι

Το νέο producer album του Solti συγκεντρώνει 15 tracks και ένα πολυσυλλεκτικό line-up από την ελληνική hip hop σκηνή. Ταφ Λάθος και Άσαρκος συναντιούνται για πρώτη φορά στο «Με Λένε Ζωή».

Υπάρχουν συνεργασίες που σε κάνουν να αναρωτιέσαι πώς δεν είχαν συμβεί νωρίτερα. Μία από αυτές βρίσκεται στο «Soltitude», το νέο album του producer και beatmaker Solti, ο οποίος φέρνει για πρώτη φορά τον Ταφ Λάθος και τον Άσαρκο στο ίδιο κομμάτι.

Η συνάντηση γίνεται στο «Με Λένε Ζωή», ένα από τα 15 tracks του δίσκου και το μεγαλύτερο ίσως highlight μιας κυκλοφορίας με αρκετές σημαντικές συμμετοχές από την ελληνική hip hop σκηνή.

Ταφ Λάθος και Άσαρκος για πρώτη φορά μαζί

Οι Ταφ Λάθος και Άσαρκος, δύο rappers με μακρά και ξεχωριστή πορεία στο ελληνικό hip hop, μοιράζονται για πρώτη φορά το ίδιο track στο «Με Λένε Ζωή».

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί από μόνη της λόγο για να τραβήξει το Soltitude την προσοχή όσων παρακολουθούν τη σκηνή εδώ και χρόνια, χωρίς όμως να είναι το μοναδικό δυνατό όνομα του album.

Ο Κάκο των Bong Da City και οι υπόλοιπες συμμετοχές

Ξεχωριστή θέση στη tracklist έχει και ο Κάκο, μέλος των θρυλικών Bong Da City, ο οποίος εμφανίζεται μαζί με τον El Perro στο «Στην Άλλη Πλευρά».

Στον δίσκο συμμετέχουν επίσης ο Λόγου Χάριν, ο Ραμμένος Άσσος και ο Αντίγνωμος. Ο Λόγου Χάριν βρίσκεται στο «Fishbone» και επιστρέφει μαζί με τον Ραμμένο Άσσο στο «Κι Ας Μη Σε Νιώσει Κανείς (Outro)», ενώ ο Ραμμένος Άσσος συμμετέχει και στο «Έχουν Δίκιο». Ο Αντίγνωμος εμφανίζεται στο «Αυθημερόν».

Το album ανοίγει με την «Έμπνευση (Intro)» με τον Π.Ι.Ε.Β., ενώ στη συνέχεια συναντάμε μεταξύ άλλων τους Λοιμό και FRS στο «Σμήνος», τους Vale Tudo στο «Έχουμε Υπάρξει Ζωντανοί», τον Φλέμμα στο «Ντοσιέ» και τον Πέτρο Ροκαμόρα στους «Λεπτοδείκτες».

Στο δεύτερο μισό του δίσκου συμμετέχουν ακόμη οι Μέο, Σημάδι και K 287, συμπληρώνοντας ένα roster που καλύπτει διαφορετικές πλευρές του ελληνικού rap.

Ένα producer album με την υπογραφή του Solti

Το Soltitude είναι ένα producer album στο οποίο οι συνεργασίες αποτελούν βασικό κομμάτι της ταυτότητάς του. Ο Solti συνδέει διαφορετικούς MCs και ύφη μέσα από τη δική του παραγωγική προσέγγιση, δημιουργώντας ένα project που λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο και όχι απλώς ως συλλογή από μεμονωμένα features.

Η tracklist των 15 κομματιών αποτυπώνει αυτή τη λογική:

Έμπνευση (Intro) feat. Π.Ι.Ε.Β. Σμήνος feat. Λοιμός, FRS Με Λένε Ζωή feat. Ταφ Λάθος, Άσαρκος Έχουμε Υπάρξει Ζωντανοί feat. Vale Tudo Ντοσιέ feat. Φλέμμα Έχουν Δίκιο feat. Ραμμένος Άσσος Λεπτοδείκτες feat. Πέτρος Ροκαμόρα Interlude Fishbone feat. Λόγου Χάριν Στην Άλλη Πλευρά feat. El Perro, Κάκο Προπατορικό Αμάρτημα feat. Meo Αυθημερόν feat. Αντίγνωμος Avalon feat. Σημάδι Πυροτεχνήματα feat. K 287 Κι Ας Μη Σε Νιώσει Κανείς (Outro) feat. Ραμμένος Άσσος, Λόγου Χάριν

Πού θα ακούσετε το «Soltitude»

Το «Soltitude» είναι διαθέσιμο για streaming και μπορείτε να ακούσετε ολόκληρο το album στο Spotify.

Περισσότερα για το album, τις παραγωγές και τη δουλειά του Solti μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του.