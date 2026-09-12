«Παλίρροια υδρόβιων φυτών» στη Βραζιλία: Οι Salvinias κάλυψαν τον ταμιευτήρα και μπλοκάρουν τα σκάφη

Τεράστιες ποσότητες υδρόβιων φυτών κάλυψαν τμήματα του ταμιευτήρα Miranda στη Βραζιλία, δυσκολεύοντας τη ναυσιπλοΐα και την πρόσβαση στους κλωβούς με τις τιλάπιες.

Τμήματα του ποταμού Αραγκουάρι και του ταμιευτήρα Miranda, στην περιοχή Triângulo Mineiro της Βραζιλίας, καλύφθηκαν από μεγάλες ποσότητες του υδρόβιου φυτού Salvinias, δημιουργώντας στην επιφάνεια του νερού μια εικόνα που θυμίζει «πράσινη παλίρροια». Οι Salvinias συναντώνται κυρίως σε στάσιμα ή αργά κινούμενα νερά. Σε ορισμένα σημεία έχουν σχηματίσει πυκνά στρώματα στην επιφάνεια του ταμιευτήρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TV Paranaíba στο YouTube στις 7 Σεπτεμβρίου, κάτοικοι και παραγωγοί δήλωσαν ότι δεν είχαν ξαναδεί συγκέντρωση φυτών τέτοιας έκτασης.

Έφτασαν μέχρι τους κλωβούς εκτροφής τιλάπιας

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις περιοχές όπου βρίσκονται οι κλωβοί εκτροφής τιλάπιας. Ο άνεμος μεταφέρει τα φυτά προς τις εγκαταστάσεις, δημιουργώντας πυκνά στρώματα γύρω από τα σημεία όπου καθημερινά πρέπει να φτάνουν οι εργαζόμενοι. Οι συνθήκες έχουν ήδη δυσκολέψει σημαντικά τη μετακίνηση των σκαφών. Σε ορισμένα σημεία, η πυκνή βλάστηση καταλαμβάνει τις διαδρομές που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί για να προσεγγίσουν τους κλωβούς. Ένας παραγωγός, ο οποίος εκτρέφει τιλάπιες στη λίμνη Miranda εδώ και 16 χρόνια, δήλωσε ότι δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά αντίστοιχη κατάσταση.

Όταν ένα σκάφος περνά πάνω από το στρώμα των φυτών, μέρος της βλάστησης μπορεί να φτάσει στην προπέλα και να επηρεάσει τη λειτουργία της. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια ισχύος στον κινητήρα και να αφήσει το σκάφος ακινητοποιημένο μέσα στον ταμιευτήρα, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στους κλωβούς. Η συγκέντρωση των φυτών δεν περιορίστηκε σε ένα μόνο σημείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Salvinias είχαν εμφανιστεί και στον ταμιευτήρα Nova Ponte και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε άλλες περιοχές του ποταμού Αραγκουάρι. Στην περιοχή της πορθμειακής σύνδεσης μεταξύ Uberlândia και Indianópolis πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης των φυτών. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, είχαν γεμίσει τέσσερα φορτηγά με την υδρόβια βλάστηση που απομακρύνθηκε από το νερό.

Παρακολουθούν την κατάσταση οι αρμόδιες υπηρεσίες

Οι τοπικές αρχές και οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί για την εξάπλωση των φυτών. Ειδικοί έχουν αναγνωρίσει το είδος και παρακολουθούν τις περιοχές όπου εμφανίζεται. Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων και την υποστήριξη της Εισαγγελίας της Πολιτείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να καταγραφεί η έκταση της εξάπλωσης. Παρά την έκταση του φαινομένου, ο παραγωγός που μίλησε στο ρεπορτάζ ανέφερε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν καταγραφεί θάνατοι ούτε στις εκτρεφόμενες τιλάπιες ούτε στα ντόπια ψάρια. Η βασική ανησυχία αφορά τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού. Ο φόβος των παραγωγών είναι ότι εάν μεγάλες ποσότητες των φυτών πεθάνουν, βυθιστούν και συσσωρευτούν στον πυθμένα, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα επίπεδα οξυγόνου στο νερό.

Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα τόσο στις τιλάπιες που εκτρέφονται στους κλωβούς όσο και σε είδη που ζουν στον ταμιευτήρα, όπως το peacock bass, το mandi και το pacu-caranha. Προς το παρόν, ωστόσο, πρόκειται για ανησυχία σχετικά με πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις και όχι για καταγεγραμμένο φαινόμενο μαζικών θανάτων ψαριών. Η εξάπλωση των Salvinias έχει προκαλέσει ανησυχία και σε άλλους κατοίκους που δραστηριοποιούνται γύρω από τον ποταμό Αραγκουάρι και τον ταμιευτήρα. Η ναυσιπλοΐα, η ερασιτεχνική αλιεία και άλλες δραστηριότητες στην περιοχή εξαρτώνται από την ελεύθερη πρόσβαση στο νερό, ενώ η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκαν τα φυτά έχει αυξήσει την αβεβαιότητα για την εξέλιξη του φαινομένου.

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