Ζευγάρι έψαχνε σπίτι και τελικά αγόρασε ολόκληρο νησί στη Φινλανδία για 28.000 ευρώ

Ήθελαν ένα φθηνό εξοχικό και κατέληξαν με ένα ολόκληρο νησί στη Φινλανδία, χωρίς ρεύμα και νερό.

Για ένα ζευγάρι που έψαχνε ένα οικονομικό μέρος για να φτιάξει το καλοκαιρινό του σπίτι, η αναζήτηση στο διαδίκτυο κατέληξε πολύ διαφορετικά απ' ό,τι θα περίμενε κανείς: αντί για ένα οικόπεδο, βρήκαν προς πώληση ένα ολόκληρο νησί στη Φινλανδία. Και το αγόρασαν για περίπου 28.000 ευρώ.

Ο 24χρονος Oliver Russell και η Helena Tomaszewska εντόπισαν την αγγελία σε ιστοσελίδα ακινήτων, την ώρα που έψαχναν ένα κομμάτι γης όπου θα μπορούσαν να δημιουργήσουν το δικό τους καταφύγιο. Η τιμή ήταν τόσο χαμηλή σε σχέση με άλλα οικόπεδα που είχαν δει, ώστε το νησί τους κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον. Δεν επρόκειτο, βέβαια, για κάποια έτοιμη εξοχική κατοικία με θέα στη λίμνη, αλλά για μια έκταση περίπου ενός εκταρίου, χωρίς μόνιμους κατοίκους εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Από το μηδέν

Πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν στην αγορά, το ζευγάρι θέλησε να δει από κοντά τι ακριβώς αγόραζε. Ταξίδεψαν μέχρι την περιοχή και έφτασαν στο νησί τον χειμώνα, όταν η λίμνη ήταν παγωμένη. Έτσι μπόρεσαν να περπατήσουν πάνω στον πάγο και να εξερευνήσουν την έκταση πριν βάλουν την υπογραφή τους.

Η αγορά ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2024. Μόνο που όταν έγιναν ιδιοκτήτες, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα που να θυμίζει σπίτι. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό. Δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις, δρόμοι ή κάποια έτοιμη κατασκευή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης καλυπτόταν από δέντρα, βράχια, χορτάρι και βρύα.

Με άλλα λόγια, τα 28.000 ευρώ δεν τους αγόρασαν ένα φθηνό εξοχικό. Τους αγόρασαν την ευκαιρία να φτιάξουν ένα από την αρχή.

Ο Russell, μάλιστα, αποφάσισε να αναλάβει μεγάλο μέρος της δουλειάς χωρίς προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στις κατασκευές. Το πρώτο ζητούμενο ήταν απλό: να μπορούν να κοιμηθούν κάπου όταν βρίσκονται στο νησί.

Χρησιμοποιώντας ξύλα από την ίδια την έκταση, δημιούργησαν μια ξύλινη πλατφόρμα και πάνω της έστησαν μια σκηνή. Παράλληλα, κατασκεύασαν μια μικρή εγκατάσταση που χρησιμοποιούν ως τουαλέτα και άρχισαν να προετοιμάζουν χώρο για ντους.

Το προσωρινό καταφύγιο, όμως, είναι μόνο η αρχή. Το σχέδιό τους είναι να δημιουργήσουν μια ξύλινη καλύβα και μια παραδοσιακή φινλανδική σάουνα, μετατρέποντας σταδιακά την ακατοίκητη έκταση σε ένα πραγματικό καλοκαιρινό σπίτι. Και θέλουν να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερη δουλειά μόνοι τους.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Οι καλοκαιρινές κατοικίες, γνωστές στη Φινλανδία ως mökki, αποτελούν κομμάτι της κουλτούρας της χώρας, με πολλούς Φινλανδούς να αναζητούν την ηρεμία της φύσης μακριά από τις πόλεις.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, η «απόδραση στη φύση» έχει πάρει κυριολεκτικά άλλη διάσταση. Για να φτάσουν στο δικό τους καλοκαιρινό καταφύγιο, πρέπει πρώτα να κάνουν το νησί κατοικήσιμο.

Το ζευγάρι καταγράφει την προσπάθειά του μέσα από το project «Off Grid Island», παρουσιάζοντας στα social media την εξέλιξη των εργασιών, τις κατασκευές και τις δυσκολίες που προκύπτουν στην πορεία.

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