Σπάνιο πράσινο οπάλιο βρέθηκε στη Βραζιλία: Οι επιστήμονες ψάχνουν τι κρύβει

Σπάνιο πράσινο οπάλιο εντοπίστηκε στο Πιαουί της Βραζιλίας, με εμφανείς φλέβες στο πέτρωμα. Οι επιστήμονες μελετούν την προέλευση του χρώματός του.

Ένα ασυνήθιστο πράσινο οπάλιο εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Καστέλο ντο Πιαουί, στη Βραζιλία, προκαλώντας το ενδιαφέρον γεωλόγων και ερευνητών.

Το εύρημα καταγράφηκε στην περιοχή Καρατίνγκα, περίπου 30 χιλιόμετρα από την έδρα του δήμου. Ήδη έχουν παρατηρηθεί εμφανείς φλέβες οπάλιου μέσα στο πέτρωμα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το αν πρόκειται για μεγαλύτερη εμφάνιση του ορυκτού.

Το πράσινο χρώμα ξεχωρίζει

Το Πιαουί είναι γνωστό για τα κοιτάσματα οπάλιου, ιδιαίτερα στις περιοχές Πέδρο ΙΙ και Μπουρίτι ντος Μόντες. Ωστόσο, το νέο εύρημα παρουσιάζει κυρίως πράσινη απόχρωση, διαφορετική από τα πιο συνηθισμένα μπλε, κίτρινα, κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα. Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο τι προκαλεί τη συγκεκριμένη απόχρωση. Μεταξύ των πιθανών εξηγήσεων εξετάζεται η παρουσία χαλκού ή συγκεκριμένων τύπων αργίλου, χωρίς όμως κάποια από αυτές τις θεωρίες να έχει επιβεβαιωθεί.

Ερευνητές από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πιαουί (IFPI) μελετούν τη χημική και ορυκτολογική σύσταση του υλικού. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα είδος «DNA του οπάλιου», δηλαδή ένα σύνολο χαρακτηριστικών που θα επιτρέψει τη σύγκριση του νέου υλικού με άλλα οπάλια της περιοχής και θα βοηθήσει να εξηγηθεί η προέλευση του πράσινου χρώματος.

Έχουν ήδη κοπεί τα πρώτα δείγματα

Μέρος του υλικού έχει ήδη υποστεί επεξεργασία, ώστε να φανεί η συμπεριφορά και η εμφάνισή του μετά την κοπή. Ένα από τα δείγματα χρησιμοποιήθηκε μάλιστα σε κόσμημα από ασήμι και οπάλιο, σε σχήμα που παραπέμπει στον χάρτη του Πιαουί. Ωστόσο, οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το μέγεθος του πιθανού κοιτάσματος. Απαιτούνται επιπλέον έρευνες στην ίδια ιδιοκτησία και στις γύρω περιοχές.

Η ανακάλυψη θα μπορούσε, εφόσον επιβεβαιωθεί η ποιότητα και η ποσότητα του υλικού, να δημιουργήσει νέες οικονομικές δυνατότητες για την περιοχή. Μεταξύ των προτάσεων είναι η ανάπτυξη τοπικών εργαστηρίων για κοπή, κατεργασία και κατασκευή κοσμημάτων, ώστε μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας να παραμένει στον δήμο αντί να πωλείται αποκλειστικά η ακατέργαστη πέτρα. Παράλληλα, εξετάζεται η εκπαίδευση νέων της περιοχής στην κοπή πολύτιμων λίθων και στην κατασκευή κοσμημάτων, ενώ το οπάλιο θα μπορούσε να συνδεθεί και με τον τουρισμό περιπέτειας που ήδη προσελκύει επισκέπτες στο Καστέλο ντο Πιαουί.

Παρά τον εντυπωσιακό χρωματισμό και την παρουσία φλεβών στο πέτρωμα, οι επιστήμονες δεν χαρακτηρίζουν ακόμη την περιοχή ως νέο μεγάλο μεταλλευτικό κοίτασμα. Το επόμενο στάδιο είναι οι εργαστηριακές αναλύσεις και η περαιτέρω έρευνα στο έδαφος. Μόνο τότε θα φανεί αν το πράσινο οπάλιο του Καστέλο ντο Πιαουί αποτελεί μια περιορισμένη εμφάνιση ή αν μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική νέα πηγή οπάλιου για τη Βραζιλία.

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