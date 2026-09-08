«Φούσκωσαν» οι καταρράκτες Ιγκουασού: Η ροή του νερού εκτοξεύτηκε στα 8,37 εκατ. λίτρα το δευτερόλεπτο

Οι καταρράκτες Ιγκουασού «φούσκωσαν» μετά τις ισχυρές βροχές, με τη ροή να φτάνει τα 8,37 εκατ. λίτρα το δευτερόλεπτο, πάνω από 5 φορές τον μέσο όρο.

Οι Καταρράκτες Ιγκουασού στη Βραζιλία παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό θέαμα στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις στη λεκάνη του ποταμού Ιγκουασού προκάλεσαν απότομη αύξηση της παροχής νερού.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, η ροή έφτασε τα 8,37 εκατομμύρια λίτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, σύμφωνα με στοιχεία της Urbia+Cataratas. Πρόκειται για περίπου 5,6 φορές πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο, ο οποίος υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο λίτρα ανά δευτερόλεπτο. Η άνοδος είχε αρχίσει από τις 31 Αυγούστου, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της εκτεταμένης λεκάνης απορροής του ποταμού.

7,75 εκατομμύρια λίτρα το δευτερόλεπτο και την επόμενη ημέρα

Παρότι η παροχή άρχισε να υποχωρεί μετά την κορύφωση, παρέμεινε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Το πρωί της 3ης Σεπτεμβρίου, περίπου 7,75 εκατομμύρια λίτρα νερού περνούσαν κάθε δευτερόλεπτο από τους καταρράκτες. Η ποσότητα ήταν μικρότερη από την προηγούμενη ημέρα, αλλά εξακολουθούσε να ξεπερνά κατά πολύ τα φυσιολογικά επίπεδα. Η τεράστια ποσότητα νερού μεταμόρφωσε το τοπίο, με τις επιμέρους ροές να ενώνονται σε ισχυρότερους καταρράκτες και την ομίχλη να γίνεται πολύ πιο έντονη.

Η απότομη αύξηση της παροχής δεν οφείλεται μόνο στις βροχές που σημειώθηκαν κοντά στο Foz do Iguaçu. Ο ποταμός διασχίζει μεγάλο τμήμα της πολιτείας Paraná και το νερό από διαφορετικές περιοχές καταλήγει σταδιακά στο σύστημα των καταρρακτών. Σύμφωνα με το Simepar, οι βροχοπτώσεις κυρίως στις νότιες και δυτικές περιοχές του Paraná συνέβαλαν στην άνοδο της στάθμης του ποταμού. Η περιοχή βρισκόταν παράλληλα σε περίοδο αυξημένης ατμοσφαιρικής αστάθειας, με διαδοχικά επεισόδια βροχών και καταιγίδων.

Ο Αύγουστος έκλεισε με περισσότερες βροχές από τον μέσο όρο

Το έδαφος ήταν ήδη ιδιαίτερα κορεσμένο από το νερό πριν από την έναρξη του Σεπτεμβρίου. Το Simepar ανέφερε ότι ο Αύγουστος του 2026 είχε βροχοπτώσεις πάνω από τον μέσο όρο στο μεγαλύτερο μέρος του Paraná. Οι βροχές των τελευταίων ημερών του μήνα άφησαν τα ποτάμια και το έδαφος με αυξημένα αποθέματα νερού. Η έναρξη του Σεπτεμβρίου συνοδεύτηκε από νέα κύματα αστάθειας, αυξάνοντας την πιθανότητα σημαντικών μεταβολών στις παροχές των ποταμών.

Οι μετεωρολόγοι αναμένουν βροχοπτώσεις πάνω από τα κανονικά επίπεδα σε όλες τις περιοχές του Paraná κατά τον Σεπτέμβριο, ιδιαίτερα κατά το πρώτο μισό του μήνα. Μεταξύ των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτή την εικόνα είναι το πέρασμα ψυχρών μετώπων, τα συστήματα χαμηλών πιέσεων και η επίδραση του El Niño. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αυξομειώσεις στην παροχή των ποταμών, ανάλογα με την ένταση και την κατανομή των βροχοπτώσεων σε κάθε λεκάνη.

Παρέμεινε ανοιχτή η πρόσβαση στον «Λαιμό του Διαβόλου»

Παρά την τεράστια ποσότητα νερού, η πρόσβαση των επισκεπτών στη βραζιλιάνικη πλευρά των καταρρακτών παρέμεινε ανοιχτή. Ο διάδρομος προς τον Λαιμό του Διαβόλου (Devil’s Throat), όπως και το μονοπάτι των καταρρακτών, εξακολούθησαν να λειτουργούν, ενώ οι αρμόδιες ομάδες παρακολουθούσαν συνεχώς την κατάσταση. Η Urbia+Cataratas και το ICMBio πραγματοποιούσαν αξιολογήσεις σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την ποσότητα του νερού αλλά και την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται η στάθμη, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση των υποδομών.

Σύμφωνα με τη Folha de S.Paulo, όταν η παροχή πλησιάζει τα 9 εκατομμύρια λίτρα ανά δευτερόλεπτο, μπορεί να εξεταστεί ο περιορισμός της πρόσβασης, ανάλογα πάντα με τις συνθήκες που επικρατούν. Στην περίπτωση της 2ας Σεπτεμβρίου, η κορύφωση στα 8,37 εκατομμύρια λίτρα το δευτερόλεπτο δεν οδήγησε σε κλείσιμο της βραζιλιάνικης υποδομής. Δεν υπάρχει, ωστόσο, ένα συγκεκριμένο όριο που να οδηγεί αυτόματα σε κλείσιμο. Οι υπεύθυνοι εξετάζουν τη συνολική εικόνα και την εξέλιξη της στάθμης του ποταμού πριν αποφασίσουν.

Δεν ήταν ιστορικό ρεκόρ

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, η παροχή των 8,37 εκατομμυρίων λίτρων ανά δευτερόλεπτο δεν αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τους καταρράκτες Ιγκουασού. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί πολύ μεγαλύτερες πλημμυρικές παροχές, οι οποίες οδήγησαν σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας και περιορισμούς πρόσβασης. Το συγκεκριμένο επεισόδιο ήταν επομένως εξαιρετικά ισχυρό σε σχέση με τον μέσο όρο, αλλά απέχει από τις μεγαλύτερες υδρολογικές καταστάσεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.

Όταν η παροχή αυξάνεται τόσο δραματικά, η εικόνα των καταρρακτών αλλάζει πλήρως. Μικρότερες ροές ενώνονται, η ομίχλη πυκνώνει και το νερό μπορεί να αποκτήσει πιο σκούρα απόχρωση λόγω των ιζημάτων που παρασύρει το ισχυρό ρεύμα. Οι εικόνες από τους Ιγκουασού αποτυπώνουν έτσι τη δύναμη ενός ολόκληρου ποτάμιου συστήματος: βροχές που σημειώνονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά μπορούν, λίγες ημέρες αργότερα, να μετατρέψουν έναν από τους πιο γνωστούς φυσικούς προορισμούς του κόσμου σε ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό υδάτινο θέαμα.

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