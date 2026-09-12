«Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι;»: Η σκληρή ανάρτηση που προκάλεσε το ξέσπασμα Γεωργιάδη

Έντονη ήταν η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη σε ανάρτηση που συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις και του ευχόταν τον θάνατο.

Την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε μια ανάρτηση στα social media, στην οποία χρήστης ευχόταν ουσιαστικά τον θάνατο του υπουργού Υγείας, κάνοντας αναφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι Γεωργιάδη;», με τον υπουργό Υγείας να απαντά δημόσια και να εκφράζει τον προβληματισμό του για την τοξικότητα που, όπως σημείωσε, έχει κυριαρχήσει στον δημόσιο διάλογο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδιαίτερη εντύπωση στον Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε η απήχηση που είχε η συγκεκριμένη δημοσίευση, η οποία συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, εκατοντάδες σχόλια, εκατοντάδες αποθηκεύσεις και περισσότερες από 11.000 αναδημοσιεύσεις.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην έκταση του μίσους που εκφράζεται στο διαδίκτυο, σημειώνοντας ότι τέτοιες αντιδράσεις μπορούν να κάνουν κάποιον να αναρωτηθεί αν αξίζει να συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας. Ένας ανεβάζει στο διαδίκτυο αυτή την χυδαία και αποκρουστική ανάρτηση. Ναι εύχεται να είχα πεθάνει στην θέση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπος του. Και αυτή η ανάρτηση λαμβάνει…..50000 like, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα, 11227 αναδημοσιεύσεις….

Καμμία φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον».

Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας. Ένας ανεβάζει στο διαδίκτυο αυτή την χυδαία και αποκρουστική ανάρτηση. Ναι εύχεται να είχα πεθάνει στην θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπος του. Και αυτή η ανάρτηση… pic.twitter.com/GgJQD7aXv6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 11, 2026

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