Ανατριχίλα στη συναυλία των Ημισκουμπρίων: Φώναξαν «Γιώργο» και το πλήθος απάντησε με μία φωνή (vid)

Τα Ημισκούμπρια τίμησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συναυλία τους και το κοινό συμμετείχε σε έναν ιδιαίτερο μουσικό αποχαιρετισμό.

Μια συναυλία που είχε σχεδιαστεί ως γιορτή για τα 30 χρόνια των Ημισκουμπρίων απέκτησε μια απρόσμενα συγκινητική στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Στο λιμάνι της πόλης, το βράδυ της Παρασκευής, το συγκρότημα σταμάτησε για λίγο τη μουσική για να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Από τη σκηνή ακούστηκε το όνομα του τραγουδιστή και η απάντηση ήρθε από χιλιάδες στόματα. Το κοινό τραγούδησε το «Ένα κενό», σε μια αυθόρμητη στιγμή που άλλαξε για λίγο τον χαρακτήρα της βραδιάς.

«Γιώργο» και «Ένα κενό»

Τα Ημισκούμπρια θέλησαν να αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο τον καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες νωρίτερα. Η αναφορά στον Μαζωνάκη έγινε συνολικά τρεις φορές κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, με τον κόσμο να συμμετέχει κάθε φορά.

Το «Ένα κενό» ήταν η επιλογή που έδωσε στη στιγμή τον δικό της συμβολισμό. Πρόκειται για ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί έντονα με τον Μαζωνάκη και η εικόνα του κοινού να το τραγουδά μαζί στη συναυλία λειτούργησε σαν ένας διαφορετικός αποχαιρετισμός.

Στο τέλος της αφιέρωσης, τα μέλη του συγκροτήματος ευχήθηκαν «Καλή αντάμωση» και «RIP».

Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός από τα Ημισκούμπρια στον Γιώργο Μαζωνάκη...

👇👇 pic.twitter.com/Vo6tm2YWp2 September 12, 2026

Ο θάνατος του Μαζωνάκη είχε συγκλονίσει λίγες ημέρες νωρίτερα τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό. Η είδηση της απώλειάς του είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στα social media, ενώ πολλοί καλλιτέχνες και άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί μαζί του αναφέρθηκαν στην πορεία και την προσωπικότητά του.

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