Τον φωνάζουν «Προφήτη της Καταστροφής»: Οι νέες δυσοίωνες προβλέψεις για Ρωσία, Κίνα και Βρετανία

Πόλεμος, οικονομική κρίση, ένταση γύρω από την Ταϊβάν και πιθανή επίθεση στη Βρετανία. Αυτά είναι μερικά από όσα υποστηρίζει ότι «βλέπει» για το 2028 ο Βρετανός «Προφήτης της Καταστροφής».

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της χρονιάς, μέντιουμ και άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι έχουν την ικανότητα να προβλέπουν το μέλλον καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους για όσα μπορεί να συμβούν το 2027 και μετά.

Ένας από αυτούς είναι ο Βρετανός Κρεγκ Χάμιλτον-Πάρκερ, ο οποίος έχει τραβήξει το ενδιαφέρον με μια σειρά προβλέψεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, επαληθεύτηκαν. Μεταξύ αυτών αναφέρει τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το 2022, αλλά και την πανδημία του Covid-19, η οποία είχε παραλύσει τον κόσμο δύο χρόνια νωρίτερα.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι είχε προβλέψει πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα κέρδιζε τις προεδρικές εκλογές του 2016. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Προφήτης της Καταστροφής», με τις νέες προβλέψεις του για το 2028 να εξηγούν ακριβώς τον λόγο.

«Η Ρωσία και η Κίνα στρέφονται εναντίον των ΗΠΑ»

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή Next Level Soul, ο Χάμιλτον-Πάρκερ προέβλεψε ένα σημαντικό γεωλογικό γεγονός στην Ιαπωνία το 2028, ενώ παράλληλα την ίδια περίοδο θα εμπλακούν η Ρωσία και η Κίνα και θα στραφούν εναντίον της Αμερικής τον Νοέμβριο του 2028. Τόνισε ότι θα είναι μια δύσκολη περίοδος και όταν αρχίσουμε να βλέπουμε μια μεγάλη κρίση γύρω από την Ταϊβάν, τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα

Στην συνέχεια, ο Χάμιλτον-Πάρκερ εμφανίστηκε πρόσφατα στο δικό του κανάλι στο YouTube για να κάνει νέες προβλέψεις, λέγοντας ότι αισθάνεται πως «εκείνη την περίοδο θα υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας». Διευκρινίζοντας είπε πως δεν πρόκειται για μια σύγκρουση με την έννοια των «πυρηνικών βομβών», όμως θα υπάρξουν αυξανόμενες εντάσεις εκείνη την περίοδο γύρω από την Ταϊβάν. Μιλώντας για τις «αιτίες» πίσω από την πρόβλεψή του, συνέχισε λέγοντας ότι δεν βλέπει την Κίνα να εισβάλλει ξαφνικά στην Ταϊβάν, χωρίς προειδοποίηση, αλλά θα υπάρξει μια ατζέντα πίσω από αυτό, και κάτι θα συμβεί που θα δώσει την ευκαιρία στην Κίνα να το κάνει.

Μαζί με όλα αυτά, υποστήριξε ότι «βλέπει» να σημειώνεται μια οικονομική κρίση το 2028, ακριβώς την περίοδο που θα διεξάγονται οι εκλογές. Όπως ανέφερε, τότε θα μπορούσε να σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ως άλλη πιθανότητα ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλη πτώση στην αξία του Bitcoin.

Ο «Προφήτης της Καταστροφής» προβλέπει επίθεση της Ρωσίας στη Βρετανία

Ο Βρετανός προφήτης έκανε επίσης δυσοίωνες προβλέψεις για τη δική του χώρα, λέγοντας στους θεατές του ότι αισθάνεται πως η Ρωσία πρόκειται να πραγματοποιήσει κρυφές, μυστικές επιθέσεις στη Βρετανία. Αναφερόμενος στο είδος της «επίθεσης» που προβλέπει, είπε ότι βλέπει ένα είδος χημικής επίθεσης, σαν τις επιθέσεις με δηλητήριο που είχαν γίνει στο Σάλσμπερι.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι ακροατές δεν πρέπει να το εκλάβουν ως χημικές βόμβες, και έδωσε ως παράδειγμα πως οι Ρωσία θα μπορούσε να στοχεύσει μια μάρκα ή αλυσίδα καταστημάτων που πουλάει στο ευρύ κοινό.

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