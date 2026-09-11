Έφηβος που κάπνιζε 1.200 «τζούρες» την ημέρα μιλάει για την εξάρτηση: Πως κατάφερε να κόψει το κάπνισμα;

Στα 12 του δοκίμασε για πρώτη φορά να ατμίσει και έξι χρόνια μετά, έφτασε να κάνει έως και 1.200 τζούρες την ημέρα, μέχρι που κατέληξε στο νοσοκομείο.

Στα 12 του χρόνια άρχισε να ατμίζει μαζί με φίλους, επειδή, όπως λέει, το άτμισμα του φαινόταν «αθώο» και έξι χρόνια αργότερα, ο Freddie Janman είχε φτάσει να κάνει έως και 1.200 τζούρες την ημέρα, πριν μια σοβαρή επιδείνωση της υγείας του τον οδηγήσει στο νοσοκομείο.

Ο 18χρονος μουσικός από το Surrey της Βρετανίας γνώρισε το άτμισμα στις αρχές της εφηβείας του και του έγινε συνήθεια λόγω της ωραίας γεύσης του, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε μια πλήρη εξάρτηση. Όπως αποκαλύπτει έκανε το vape μέχρι και στις τουαλέτες του σχολείου του, και έπαιρνε μαζί και άλλους συμμαθητές. Ο Freddie κατάφερε για μεγάλο διάστημα να κρατήσει την εξάρτησή του κρυφή από τους γονείς του, παρότι είχε φτάσει να αγοράζει ένα νέο επαναγεμιζόμενο vape χωρητικότητας 2.400 τζούρων κάθε δύο ημέρες.

Το άσθμα και η νοσηλεία

Η κατάσταση ήταν ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς ο Freddie είχε διαγνωστεί με σοβαρό άσθμα από την ηλικία των τριών ετών. Στα 16 του, έπειτα από επανειλημμένες επισκέψεις στους γιατρούς για λοιμώξεις στο στήθος, αποφάσισε να αποκαλύψει τελικά πόσο είχε προχωρήσει η εξάρτησή του. Προσπάθησε να κόψει το άτμισματρεις φορές, χωρίς επιτυχία, με την καθοριστική στιγμή να έρχεται στις 30 Μαρτίου 2026, όταν ξύπνησε και ένιωθε ένα έντονο σφίξιμο στο στήθος και στην καρδιά.

«Το στήθος μου ήταν πολύ σφιγμένο και η καρδιά μου… μπορώ μόνο να το περιγράψω σαν να ήταν σφιγμένη», ανέφερε. Συνειδητοποιώντας ότι όλη την ημέρα ένιωθε σαν να αναπνέει μέσα από «καλαμάκι», όπως είπε, με την σύντροφός του, Zoe, να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί ανησύχησαν ιδιαίτερα για την κατάστασή του και ο 18χρονος χρειάστηκε να παραμείνει τέσσερις νύχτες στο νοσοκομείο, μα παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο ίδιος παραδέχεται ότι ακόμη και μέσα από το κρεβάτι του νοσοκομείου συνέχιζε κρυφά να ατμίζει.

«Πέταξα το vape στα σκουπίδια»

Στις αρχές Απριλίου, το νοσοκομείο τον έφερε σε επαφή με μια νοσηλεύτρια ειδικευμένη στη διακοπή του καπνίσματος. Η συζήτηση μαζί της αποτέλεσε, όπως λέει, το σημείο καμπής. Είπε ότι το άτμισμα είναι μια σοβαρή επιδημία, για την οποία ο κόσμος γνωρίζει, αλλά δεν καταλαβαίνει πραγματικά το μέγεθός της, ενώ μετά την συζήτησή τους απλά... πέταξε το vape στα σκουπίδια, σκεπτόμενος ότι πρέπει απλά να «το τελειώσει».

Για να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει την εξάρτηση από τη νικοτίνη, η νοσηλεύτρια του έδωσε τσίχλες και επιθέματα νικοτίνης, ενώ ο γιατρός του συνταγογράφησε επίσης εισπνεόμενο φάρμακο με μπεκλομεθαζόνη, με στόχο να μειωθεί η φλεγμονή στους αεραγωγούς και να γίνει ευκολότερη η αναπνοή.

Έκτοτε, ο Freddie λέει ότι δεν έχει ξανααγγίξει vape και περιγράφει μάλιστα τη διαφορά στην υγεία του ως «η μέρα με τη νύχτα».

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