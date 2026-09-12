Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής σε ηλικία 79 ετών

Ο Σπύρος Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή στα 79 του, έχοντας αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα.

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ένα από τα ιστορικά στελέχη του ΚΚΕ, που συνδέθηκε για δεκαετίες με την κομμουνιστική Αριστερά, το εργατικό κίνημα και τους αγώνες της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ο Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, έπειτα από γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε σε μια εποχή έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και καταστολής. Γεννημένος το 1947 στην Κοζάνη, μεγάλωσε σε οικογένεια με έντονη αγωνιστική παράδοση. Ολοκλήρωσε το επτατάξιο νυχτερινό Γυμνάσιο της πόλης, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως γουνεργάτης στην Καστοριά.

Από την εξορία στην ΚΝΕ

Η δράση του τον έφερε νωρίς αντιμέτωπο με το δικτατορικό καθεστώς. Ως γραμματέας της Νεολαίας Λαμπράκη στον νομό Καστοριάς συνελήφθη για πρώτη φορά το 1967, λίγο μετά την επιβολή της δικτατορίας.

Ακολούθησαν χρόνια εξορίας και κρατήσεων σε μια σειρά από τόπους που συνδέθηκαν με την ιστορία των πολιτικών διώξεων στην Ελλάδα: τη Γυάρο, το Λακκί της Λέρου, τον Ωρωπό και τη Μακρόνησο. Τελικά επέστρεψε στη Γυάρο, από όπου και απολύθηκε.

Η σύλληψή του επαναλήφθηκε τον Νοέμβριο του 1973, περίπου μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οδηγήθηκε ξανά στη Γυάρο, σε μια περίοδο κατά την οποία το καθεστώς επιχειρούσε να περιορίσει κάθε εστία πολιτικής αντίστασης.

Μετά την αποφυλάκισή του συνέχισε την οργανωμένη δράση του στο ΚΚΕ και στο εργατικό κίνημα. Ανέλαβε σημαντικές κομματικές θέσεις και εκλέχθηκε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ στο 2ο Συνέδριό της, θέση που διατήρησε έως το 1986. Παράλληλα, υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στο οποίο είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στο 10ο Συνέδριο του κόμματος.

Μια διαφορετική πλευρά της προσωπικής του διαδρομής αποτυπώθηκε στο βιβλίο του «Απείθαρχοι – Μια ζωή δοσμένη στον αγώνα». Εκεί ο ίδιος επέστρεφε σε οικογενειακές ιστορίες και γεγονότα που σημάδεψαν τα πρώτα χρόνια της ζωής του, συνδέοντάς τα με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της εποχής.

Ιδιαίτερη θέση στο «Οδοιπορικό» που περιλαμβάνεται στην έκδοση έχει μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία. Η μητέρα του, παλιά ΕΛΑΣίτισσα, την είχε στείλει μαζί με γράμμα στον πατέρα του, ο οποίος βρισκόταν στην εξορία. Ο φάκελος δεν έφτασε ποτέ στον παραλήπτη, καθώς κατασχέθηκε και πετάχτηκε από την Ασφάλεια.

Η ιστορία, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί. Ένας οδοκαθαριστής που βρήκε το γράμμα και τη φωτογραφία τα κράτησε κρυφά και, εννέα χρόνια αργότερα, τα επέστρεψε στην οικογένεια. Για τον Χαλβατζή, η συγκεκριμένη ιστορία έγινε ένα από τα σημεία αφετηρίας για την καταγραφή μιας ζωής που, όπως έγραφε, παρέμενε δεμένη με τους αγώνες που είχε επιλέξει από νεαρή ηλικία.

Ο Σπύρος Χαλβατζής παρέμεινε μέχρι το τέλος ενεργός πολιτικά και ταυτισμένος με το ΚΚΕ. Η ζωή του διασταυρώθηκε με μερικές από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας, από τις διώξεις της δικτατορίας μέχρι τη μεταπολιτευτική πορεία της Αριστεράς και τους εργατικούς αγώνες.

Ο θάνατός του κλείνει έναν μεγάλο κύκλο μιας πολιτικής διαδρομής που ξεκίνησε από την Κοζάνη, πέρασε από τις εξορίες της χούντας και έφτασε μέχρι την ηγετική ομάδα του ΚΚΕ.

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