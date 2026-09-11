Ναυάγιο στην Κερύνεια: Συγκλονίζει το τελευταίο βίντεο που έστειλε αγνοούμενος στην οικογένειά του

Το βίντεο που βρίσκεται πλέον στον ανακριτικό φάκελο καταγράφει τη στιγμή που η αριστερή καρίνα του πλοίου υπέστη ζημιά.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το ναυάγιο του Filo Jet στα ανοιχτά της Κερύνειας, καθώς στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο που κατέγραψε ένας από τους αγνοούμενους επιβάτες λίγο πριν από την τραγωδία.

Πρόκειται για τον Οζγκιούρ Γκιονούλ, ο οποίος είχε καταγράψει με το κινητό του τις τελευταίες στιγμές πριν από το δυστύχημα. Tο εν λόγω βίντεο είχε σταλεί από τον ίδιο στην οικογένειά του και πλέον έχει συμπεριληφθεί στον ανακριτικό φάκελο της υπόθεσης.

Οι κρίσιμες εικόνες

Στο βίντεο καταγράφεται η κατάσταση στο πλοίο λίγο πριν από την καταστροφή, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν τα πλάνα στα οποία αποτυπώνεται η στιγμή που υπέστη σοβαρή ζημιά η αριστερή καρίνα του σκάφους.

Η συγκεκριμένη ζημιά θεωρείται από τους εμπειρογνώμονες καθοριστική για την εξέλιξη του δυστυχήματος, καθώς φέρεται να προκάλεσε ταχύτατη εισροή νερού και να συνέβαλε στην ανατροπή του πλοίου μέσα σε λίγα λεπτά.

Το υλικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις έρευνες, καθώς αποτυπώνει τι συνέβαινε στο σκάφος λίγο πριν από τη βύθισή του και μπορεί να προσφέρει στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τα κρίσιμα λεπτά της τραγωδίας.

Ερωτήματα για το πλήρωμα

Την ίδια ώρα, σοβαρά ερωτήματα έχουν προκύψει για την κατάσταση του πληρώματος και τα προσόντα του κυβερνήτη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο πλοίαρχος Μουσταφά Οζ φέρεται να είχε αποκτήσει δίπλωμα από την Ονδούρα έναντι 3.500 δολαρίων, έπειτα από περίπου δέκα χρόνια αποχής από το επάγγελμα.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν διέθετε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή την προβλεπόμενη εκπαίδευση, γεγονός που προσθέτει ακόμη περισσότερα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε το ταξίδι.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι βαρύς. Εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 19 ακόμη εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται, με τις υποβρύχιες επιχειρήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

📌Girne'deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı...



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan "Filo Jet" gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı.



Görüntüde… pic.twitter.com/Xn44pWAc5F September 11, 2026

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