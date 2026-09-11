Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά η αλλαγή ώρας: Πότε πάμε τα ρολόγια πίσω;
Νωρίτερα απ' το συνηθισμένο θα γυρίσουν φέτος τα ρολόγια μας πίσω, καθώς η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου, αποτελώντας την πιο πρώιμη ημερομηνία που έχει καταγραφεί απ' το 2020.
Το ιστορικό υπόβαθρο της αλλαγής της ώρας
Η εφαρμογή του μέτρου συνδέεται ιστορικά με την ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970 και είχε ως κύριο στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτισμό.
Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογική εξέλιξη και η αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα έχουν καταστήσει αυτόν τον αρχικό σκοπό σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένο, η παράδοση της αλλαγής της ώρας συνεχίζει να εφαρμόζεται κανονικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η διαδικασία της αλλαγής
Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μετάβαση στη θερινή ώρα γίνεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και η επιστροφή στη χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.
Η αλλαγή πραγματοποιείται πάντα το Σαββατοκύριακο για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Συγκεκριμένα, τη νύχτα του Σαββάτου 24 προς Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 3:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα γυρίσουν 60 λεπτά πίσω δείχνοντας 2:00.
Καθώς η 25η Οκτωβρίου αποτελεί τη νωρίτερη δυνατή ημερομηνία για την τελευταία Κυριακή του μήνα, πρόκειται για μια σπάνια ημερολογιακή σύμπτωση που καταγράφεται για πρώτη φορά μετά το 2020.
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