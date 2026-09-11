Θλιβερές εικόνες στα Χανιά: 4 κορίτσια χτυπιούνται και άλλοι 30 τραβούν βίντεο

Ανήλικα κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια στα Χανιά, ενώ δεκάδες μαθητές σιγόνταραν και κατέγραφαν τη συμπλοκή με τα κινητά τους.

Θλιβερές εικόνες καταγράφηκαν στα Χανιά, όπου ανήλικα κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια μπροστά σε δεκάδες συνομηλίκους τους, οι οποίοι, αντί να προσπαθήσουν να σταματήσουν τη συμπλοκή, έβγαλαν τα κινητά τους και άρχισαν να καταγράφουν όσα συνέβαιναν.

Το περιστατικό αναδείχθηκε από το τοπικό zarpanews.gr, το οποίο δημοσίευσε βίντεο από τη συμπλοκή. Σε αυτό φαίνονται νεαρά κορίτσια να ανταλλάσσουν ύβρεις και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια, με μπουνιές και κλωτσιές να πέφτουν μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων μαθητών.

Οι θεατές με τα κινητά

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στις εικόνες δεν είναι μόνο η ένταση της συμπλοκής, αλλά και η στάση όσων βρίσκονται γύρω από τα κορίτσια. Δεκάδες ανήλικοι παρακολουθούν όσα συμβαίνουν, με αρκετούς να έχουν σηκώσει τα κινητά τους για να τραβήξουν βίντεο. Κανείς, τουλάχιστον σε όσα φαίνονται στο συγκεκριμένο απόσπασμα, δεν σπεύδει άμεσα να χωρίσει τα κορίτσια. Αντίθετα, ακούγονται φωνές από το πλήθος να σιγοντάρουν τον καυγά.

Η ένταση κορυφώνεται όταν, ενώ ένα από τα κορίτσια βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της επίθεσης, ένα ακόμη άτομο πλησιάζει και της ρίχνει δολοφονική κλωτσιά στο κεφάλι.

Οι εικόνες από τα Χανιά έρχονται να αναδείξουν για ακόμη μία φορά ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο γύρω από τη βία μεταξύ ανηλίκων. Δεν είναι μόνο οι συμπλοκές που προκαλούν προβληματισμό, αλλά και η ολοένα συχνότερη ανάγκη καταγραφής τους, από αυτόπτες μάρτυρες που μετατρέπονται αυτοβούλως σε θεατές «βουτηγμένους» στην απάθεια...

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