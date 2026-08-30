Τραγωδία με ανατροπή καταμαράν στην Κατεχόμενη Κερύνεια: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 23 αγνοούμενοι (vid)

Τουλάχιστον επτά νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την ανατροπή επιβατηγού καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Σε πεδίο αδιάκοπων ερευνών έχει μετατραπεί η θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, όπου σημειώθηκε πολύνεκρη τραγωδία. Ένα επιβατηγό καταμαράν που είχε βάλει πλώρη για το λιμάνι Τασουτζού στη νότια Τουρκία ανατράπηκε, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων, Ουνάλ Ουστέλ, οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό ακόμη 23 αγνοουμένων.

Το ταχύπλοο της εταιρείας Filo Denizcilik ξεκίνησε τη διαδρομή του λίγο μετά το μεσημέρι από το λιμάνι της Κερύνειας. Ωστόσο, μόλις λίγα χιλιόμετρα μετά την αναχώρηση, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν η πλώρη του άρχισε να απορροφά απότομα νερά. Ο καπετάνιος προσπάθησε να κάνει αναστροφή για να επιστρέψει στο λιμάνι, όμως το σκάφος έχασε γρήγορα την ισορροπία του, πήρε επικίνδυνη κλίση και τελικά αναποδογύρισε στον αέρα.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα τουρκοκυπριακά μέσα, δείχνοντας πανικόβλητους ταξιδιώτες να σκαρφαλώνουν στο αναποδογυρισμένο σκαρί περιμένοντας απεγνωσμένα βοήθεια. Σύμφωνα με μαρτυρίες ατόμων που βρέθηκαν κοντά στο συμβάν, αρκετοί επιβάτες πήδηξαν κατευθείαν στο νερό για να σωθούν τη στιγμή που τα κύματα πλημμύριζαν τους εσωτερικούς χώρους του καταμαράν.

Σύγχυση με τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων

Η πρώτη εικόνα γύρω από τον συνολικό αριθμό των επιβατών ήταν ασαφής, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 279 ή 270 άτομα.

Τελικά, ο λεγόμενος «υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών», Ερχάν Αρικλί, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους καταζητούμενους για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, ξεκαθάρισε την εικόνα. Μιλώντας στο τουρκοκυπριακό πρακτορείο ειδήσεων, τοποθέτησε τον συνολικό αριθμό στους 267 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 259 ήταν επιβάτες και τα 8 μέλη του πληρώματος.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από την ακτή, ενώ τοπικοί φορείς εντοπίζουν το συμβάν κοντά στην ακτή Diana Beach, σε απόσταση δυόμισι χιλιομέτρων από την Κερύνεια.

Μεγάλη κινητοποίηση στη θάλασσα και στα νοσοκομεία

Στο σημείο της τραγωδίας αναπτύχθηκαν αμέσως τρία περιπολικά της ακτοφυλακής, μαζί με ιδιωτικά σκάφη και αλιευτικά της περιοχής. Παράλληλα, η τουρκική πλευρά ζήτησε τη συνδρομή ναυτικών δυνάμεων από τη Μερσίνη και την Αττάλεια.

Στο λιμάνι της Κερύνειας επικρατεί συναγερμός με ασθενοφόρα και δυνάμεις ασφαλείας να υποδέχονται τους διασωθέντες, ενώ τα νοσοκομεία των κατεχομένων έχουν τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα ερωτήματα για τα αίτια και τις συνθήκες ταξιδιού

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εισροή νερού παραμένουν ανεξακρίβωτα. Παρότι στην περιοχή επικρατεί αναστατωμένος καιρός με δυνατούς ανέμους, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα αν η θαλασσοταραχή ήταν ο κύριος λόγος της βύθισης.

Το σκάφος «Filo Jet», κατασκευής του 2000, έχει μήκος 40,5 μέτρα και εκτελούσε τακτικά τη διαδρομή Κερύνεια - Τασουτζού διάρκειας περίπου δύο ωρών. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν εξονυχιστικά τη τεχνική του επάρκεια και το κατά πόσο συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για ασφαλή απόπλου.

Η Λευκωσία δηλώνει έτοιμη να παρέμβει

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου», η Κυπριακή Δημοκρατία κινητοποιήθηκε αμέσως μέσω του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), εκφράζοντας την πλήρη ετοιμότητά της να βοηθήσει στις επιχειρήσεις.

Το ΚΣΕΔ ήρθε σε επαφή με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, μεταφέροντας την πρόθεση της Δημοκρατίας να διαθέσει τα δικά της αεροναυτικά μέσα αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτησε να μεταβιβαστεί στον Τουρκοκύπριο ηγέτη η διάθεση της Λευκωσίας για ουσιαστική συνδρομή, τονίζοντας πως μπροστά στην απώλεια ανθρώπινων ζωών δεν χωρούν πολιτικές διαφωνίες και ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει την τεχνογνωσία και τα μέσα να βοηθήσει άμεσα.

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