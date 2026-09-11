Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου

Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα αποφυλακιστεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 θα αποφυλακιστεί ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού.

Την είδηση γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης η Βάσω Πανταζή, συνήγορος υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη: «Είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο όλης της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη».

Η ανακοίνωση της Βάσως Πανταζή

Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυση του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00.



Ο κος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο ΟΛΗΣ της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό.



Ως προς την σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες.



Με εκτίμηση και σεβασμό

Βάσω Πανταζή

Ο Ηλίας Κασιδιάρης καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2020 σε 13 χρόνια και 6 μήνες κάθειρξη για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Από αυτά, έκτισε συνολικά περίπου 7 χρόνια πραγματικής παραμονής στη φυλακή.

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