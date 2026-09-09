Μετά το «έλα που σε ξέρω» το λαϊκό στην ΔΕΘ... συνεχίζεται: Ο Αλέξης Τσίπρας ερμηνεύει Γλυκερία

Μετά το «ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω» του Κυριάκου Μητσοτάκη, η μουσική αντιπαράθεση στη ΔΕΘ συνεχίστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα.

Μετά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος, σειρά είχε η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα, προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μουσικές αφιερώσεις συνεχίστηκαν, μετά το «ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω» που αφιέρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρώην Πρωθυπουργό.

Ο πρώην πρωθυπουργός ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Πρώτου Θέματος σχετικά με το μέτρο της «Πατριωτικής Εισφοράς», με τον δημοσιογράφο να αναφέρει ότι άλλα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. έχουν υποστηρίξει πως θα μπορούσαν να καταγράφονται ακόμη και κοσμήματα που βρίσκονται σε θυρίδες, χαρακτηρίζοντας παράλληλα το πρόγραμμα ως κάτι που θυμίζει το 2015.

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε την απάντησή του με χιούμορ, λέγοντας:

«Μιας και ο Πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι που λέει “μου ’φαγες όλα τα δαχτυλίδια”»

Στη συνέχεια, πάντως, ξεκαθάρισε ότι θα απαντήσει σοβαρά και άφησε πίσω το τραγούδι της Γλυκερίας, υποστηρίζοντας πως μέτρα αντίστοιχης λογικής εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και στις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε, το κεφάλαιο έχει διεθνοποιηθεί και μπορεί να μετακινείται και να αναπαράγεται σε διεθνές επίπεδο, ενώ η φορολογία εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα εντοπισμού και φορολόγησης του πλούτου.

Κατά τον Αλέξη Τσίπρα, επομένως, η φορολόγηση του πλούτου δεν αποτελεί μόνο ελληνικό ζήτημα, αλλά ένα διεθνές πρόβλημα που απαιτεί ευρύτερη αντιμετώπιση. Δείτε όλη του την απάντηση στο παρακάτω βίντεο:

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