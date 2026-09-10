Η πρόβα για συναυλία στη συνέντευξη Τσίπρα, η ώρα που βγαίνει ο Σαμαράς και η Αμάλ Κλούνεϊ στο Προεδρικό

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, τους ανθρώπους του Σαμαρά, τις αλλαγές στη ΝΔ και την επίσκεψη της Αμάλ Κλούνεϊ.

Και ενώ κυλούσε η συνέντευξη Τύπου και ο Αλέξης Τσίπρας απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ξαφνικά στην αίθουσα άρχισαν να ακούγονται… όργανα. Το μπάσο «δονούσε» την αίθουσα και οριακά η μουσική δεν πέρασε και από τα μικρόφωνα.

Αμέσως επιστρατεύτηκε το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού και υπήρξε επικοινωνία με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Τελικά φαίνεται πως έκαναν πρόβα για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και ήταν τόσο δυνατή η μουσική που έφτασε στο Βελλίδειο. Μετά από λίγα λεπτά και τις σχετικές συνεννοήσεις η πρόβα σταμάτησε.

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