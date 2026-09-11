25 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου: Η αδελφή του «Άνθρωπου που πέφτει» αποκαλύπτει την αλήθεια για τη συγκλονιστική φωτογραφία

Η φωτογραφία του «Falling Man» έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στιγμιότυπα της 11ης Σεπτεμβρίου, όμως 25 χρόνια μετά η ταυτότητά του παραμένει αβέβαιη.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τη λήψη μίας από τις πιο συγκλονιστικές φωτογραφίες της 11ης Σεπτεμβρίου, η αδελφή του άνδρα που θεωρείται ότι απεικονίζεται σε αυτή μιλά για τον πόνο που κουβαλά η οικογένειά της όλα αυτά τα χρόνια.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον φωτογράφο του Associated Press, Richard Drew, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, στις 9:41:15 το πρωί. Σε αυτή φαίνεται ένας άνδρας να πέφτει με το κεφάλι προς τα κάτω από έναν από τους πύργους του World Trade Center. ΜΗ εικόνα έγινε γνωστή ως «Falling Man» («Ο Άνθρωπος που πέφτει») και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αρκετές εφημερίδες, μεταξύ των οποίων και οι New York Times, σταμάτησαν να τη δημοσιεύουν λίγες ημέρες αργότερα, καθώς αναγνώστες θεωρούσαν ότι ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή.

Ποιος ήταν ο «Falling Man»;

Η ταυτότητα του άνδρα αναζητήθηκε για χρόνια. Αρχικά, Καναδός δημοσιογράφος συνέδεσε τη φωτογραφία με τον Norberto Hernandez, ζαχαροπλάστη στο εστιατόριο Windows on the World. Η αδελφή του Hernandez είχε αναγνωρίσει τα ρούχα του άνδρα στη φωτογραφία. Ωστόσο, η βαθιά θρησκευόμενη οικογένειά του απέρριψε την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν θα πηδούσε ποτέ από το κτίριο. Η έρευνα πήρε νέα τροπή όταν ο συγγραφέας του Esquire, Tom Junod, διαπίστωσε ότι η φωτογραφική μηχανή του Drew είχε καταγράψει συνολικά 12 διαδοχικά καρέ. Στα επόμενα καρέ, η μπλούζα του άνδρα ανοίγει και αποκαλύπτει ένα χαρακτηριστικό πορτοκαλί μπλουζάκι από κάτω. Το στοιχείο αυτό απέκλεισε τον Hernandez, καθώς δεν διέθετε τέτοιο ρούχο.

Ο Junod κατέληξε ότι ο πιθανότερος άνδρας ήταν ο Jonathan Briley, 43 ετών, ηχολήπτης στο Windows on the World. Ο Briley είχε ύψος περίπου 1,96 μέτρα, φορούσε μαύρα παπούτσια και ήταν γνωστό ότι φορούσε πορτοκαλί μπλουζάκι κάτω από τη στολή εργασίας του. Ωστόσο, η ταυτότητα δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ οριστικά. Η χήρα του Briley είχε μαζέψει τα ρούχα του λίγο μετά τον θάνατό του και έτσι δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί τι φορούσε εκείνο το πρωινό.

«Άλλες φορές μοιάζει σαν να έγινε χθες»

Η αδελφή του Jonathan Briley, Gwen Briley-Strand, σήμερα 72 ετών, παρακολουθεί κάθε χρόνο τις επετειακές αναφορές για την 11η Σεπτεμβρίου. «Υπάρχουν στιγμές που μοιάζει σαν να έχουν περάσει 25 χρόνια, αλλά υπάρχουν και στιγμές που μοιάζει σαν να έγινε χθες», δήλωσε. Όπως περιέγραψε, η θλίψη έρχεται σε κύματα και ορισμένα χρόνια είναι πιο δύσκολα από άλλα. Η Briley-Strand αποκάλυψε ότι ο αδελφός της έπασχε από άσθμα και είχε χειροτονηθεί διάκονος μόλις έξι μήνες πριν από τον θάνατό του και μεγάλωσε παίζοντας γκόσπελ πιάνο. Λίγες ημέρες πριν από την 11η Σεπτεμβρίου είχε ταξιδέψει μαζί της και τον σύζυγό της στη Φλόριντα, συμμετέχοντας στο ταξίδι τους την τελευταία στιγμή. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδε.

Η ίδια δεν πιστεύει ότι η πίστη καταδικάζει τους ανθρώπους που πήδηξαν από τους πύργους, απορρίπτοντας την άποψη ορισμένων οικογενειών ότι επρόκειτο για αυτοκτονία. «Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήδηξαν πιάστηκαν. Οι ψυχές τους πιάστηκαν», είπε, προσθέτοντας ότι βλέπει τον αδελφό της ως έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί και τους περίπου 3.000 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα. Ο Jonathan Briley ήταν το μεσαίο παιδί μιας οικογένειας με πέντε αδέλφια. Ένας από τους αδελφούς του, ο Alex Briley, ήταν αρχικό μέλος του συγκροτήματος Village People.

Η φωτογραφία βρίσκεται στη συλλογή του Έλτον Τζον

Η περίφημη φωτογραφία φέρεται σήμερα να βρίσκεται στην ιδιωτική συλλογή του Sir Elton John. Ο Βρετανός μουσικός έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τη φωτογραφία «μία από τις πιο τέλειες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν ποτέ».

Παρά τις έρευνες που έγιναν επί χρόνια, η ταυτότητα του άνδρα στη φωτογραφία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Για την οικογένεια του Jonathan Briley, ωστόσο, η εικόνα παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μνήμη του και με την απώλεια της 11ης Σεπτεμβρίου.

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