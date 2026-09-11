Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου σύμφωνα με τον ιατροδικαστή

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή-νεκροψία.

Παραμένει απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του τραγουδιστή.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έδωσε μέχρι στιγμής σαφή απάντηση για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

Τι θα ακολουθήσει

Οι ιατροδικαστές ρίχνουν τώρα την προσοχή τους στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, προσπαθώντας να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στην κλινική του Κολωνακίου.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης βρίσκονται πλέον υπό αξιολόγηση στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Χαράς Σπηλιόπουλου. Τη νεκροτομή πραγματοποίησαν οι ιατροδικαστές Σωτήρης Μπουζιάνης, Νίκος Καλόγρηας και Κωνσταντίνος Κουβάρης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί σε κλινική του Κολωνακίου, έχοντας υποστεί μικρό τραύμα στο κεφάλι έπειτα από πτώση, ενώ αντιμετώπιζε και δυσκολίες στην ομιλία. Άνθρωποι από το περιβάλλον του ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα δεν ήταν καλά, τουλάχιστον σε ψυχολογικό επίπεδο, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα είχε καταρρεύσει και σε εστιατόριο στην Κηφισιά.

Η διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής διήρκησε περισσότερο από μιάμιση ώρα και πραγματοποιήθηκε παρουσία των τεχνικών συμβούλων που είχαν ορίσει τόσο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί όσο και η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

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