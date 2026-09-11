Ο εκνευρισμός Μητσοτάκη με Φλωρίδη-Άδωνι, το reunion Κώστα και Αμάλ και οι καπετάνιοι του Τσίπρα

Ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει τη δυσφορία Μητσοτάκη για Φλωρίδη - Άδωνι και παρουσιάζει τους «τρεις σωματοφύλακες» του Αλέξη Τσίπρα.

Πρέπει να σας πω ότι γενικώς αυτή την περίοδο το Μέγαρο Μαξίμου δεν διάγει και την καλύτερη περίοδο μετά τη ΔΕΘ, καθώς αφενός εγκλωβίστηκε σε μια συζήτηση για τον Αντώνη Σαμαρά που σε καμία περίπτωση δεν ήθελε και αφετέρου είχαμε τις δηλώσεις πρωτίστως του Γιώργου Φλωρίδη και εν συνεχεία του Άδωνι Γεωργιάδη που περιέγραψαν τις επομενες εκλογές ως διακύβευμα σταθερότητας με το βλέμμα και στα εθνικά θέματα.

Πρέπει να σας πω μετά λόγου γνώσεων ότι αυτές οι διατυπώσεις δεν άρεσαν στον Μητσοτάκη, εξ ου και το κομψό άδειασμα του κυβερνητικού πορτ παρόλ Παύλου Μαρινάκη.

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