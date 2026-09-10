Το ψυχολογικό φαινόμενο που κορυφώνεται το φθινόπωρο: Έως και το 10% του πληθυσμού υποφέρει

Η επιστροφή στη ρουτίνα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και η μείωση του ηλιακού φωτός προκαλούν τη φθινοπωρινή ατονία σε χιλιάδες ανθρώπους.

Η επιστροφή στη ρουτίνα δεν επηρεάζει όλους το ίδιο. Με το τέλος του καλοκαιριού, τη μείωση των ωρών φωτός και την επιστροφή στις υποχρεώσεις, χιλιάδες άνθρωποι βιώνουν κούραση, απάθεια, έλλειψη συγκέντρωσης και μια γενική αίσθηση αποθάρρυνσης.

Είναι αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «φθινοπωρινή ατονία», ένα φαινόμενο που επηρεάζει περίπου το 10% του πληθυσμού και φτάνει στη μέγιστη έντασή του τον Οκτώβριο.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν πως το φθινόπωρο αποτελεί μια σημαντική διαδικασία προσαρμογής για τον οργανισμό, καθώς μετά από εβδομάδες διακοπών, το σώμα πρέπει να επαναρρυθμιστεί, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις σωματικά και συναισθηματικά συμπτώματα.

Οι αιτίες της «φθινοπωρινής ατονίας»

Πέρα από τη γνωστή φθινοπωρινή ατονία, υπάρχει μια κλινικά αναγνωρισμένη πάθηση: η Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή. Σύμφωνα με ψυχολόγους, μεταξύ 1% και 3% του πληθυσμού αναπτύσσει αυτή τη διαταραχή, με τον Οκτώβριο να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψυχολογικών συνεδριών. Όπως εξηγούν, ενώ το καλοκαίρι λειτουργεί ως συναισθηματική παύση, το φθινόπωρο επιβάλλει την πραγματικότητα της καθημερινότητας.

Από βιολογική άποψη, η μείωση της έκθεσης στον ήλιο ευνοεί την αύξηση της μελατονίνης, που συνδέεται με τον ύπνο και τη μείωση της σεροτονίνης, που συνδέεται με την ευεξία, οδηγώντας σε μειωμένη ενέργεια και έλλειψη κινήτρου.

Αυτό το φυσικό φαινόμενο ενισχύεται από παράγοντες της σύγχρονης κοινωνίας, όπως η οικονομική αβεβαιότητα, η υπερπληροφόρηση, η εργασιακή πίεση και η ψηφιακή υπερσυνδεσιμότητα.

Οι τρεις ευάλωτες ομάδες και πώς να μην πάθετε και εσείς το ίδιο!

Οι ειδικοί παρατηρούν ότι υπάρχουν ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες 30 έως 45 ετών, τα άτομα που ζουν μόνα τους και οι έφηβοι.

Για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, συνιστάται η διατήρηση υγιεινών συνηθειών. Η σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, η εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός, η ισορροπημένη διατροφή, η φροντίδα του ύπνου και ο χρόνος για δια ζώσης κοινωνικές σχέσεις αποτελούν βασικά μέτρα για την καταπολέμηση της συναισθηματικής επιβάρυνσης της νέας εποχής.

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