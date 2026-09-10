Ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν γίνει «Μαζώ»: Η σπάνιά του συνέντευξη το 1993 στην Πάτρα

Ένα σπάνιο βίντεο από την Πάτρα δείχνει τον νεαρό Γιώργο Μαζωνάκη στα 21 του, λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου πριν γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, αλλά με μεγάλη πίστη σε αυτό.

Ένα σπάνιο βίντεο από την Πάτρα δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στα 21 του, λίγο μετά τον πρώτο του δίσκο και πριν γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στα 54 του χρόνια, παλιές εικόνες και συνεντεύξεις του αποκτούν διαφορετική σημασία. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα σπάνιο βίντεο από τον Δεκέμβριο του 1993, όταν ο 21χρονος τότε τραγουδιστής καθόταν απέναντι από την κάμερα στην Πάτρα και μιλούσε για μια καριέρα που ουσιαστικά μόλις ξεκινούσε.

Τότε κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει όσα θα ακολουθούσαν, τους μεγάλους δίσκους, τις επιτυχίες που θα τραγουδούσε ολόκληρη η Ελλάδα, τις εμφανίσεις στις μεγάλες πίστες, τις συνεργασίες και την πορεία περισσότερων από τριών δεκαετιών στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα, γνωρίζοντας ολόκληρη τη διαδρομή του, το συγκεκριμένο βίντεο μοιάζει με ένα μικρό ταξίδι πίσω στον χρόνο. Η συνέντευξη είχε δοθεί τον Δεκέμβριο του 1993 στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Ρηγόπουλο στην Πάτρα, την πόλη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα πρώτα επαγγελματικά βήματα του Μαζωνάκη.

Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, «Μεσάνυχτα και κάτι», είχε ήδη κυκλοφορήσει, όμως ο νεαρός τραγουδιστής βρισκόταν ακόμη πολύ μακριά από την αναγνωρισιμότητα που θα αποκτούσε λίγα χρόνια αργότερα. Και αυτό είναι που κάνει τις εικόνες ακόμη πιο ενδιαφέρουσες σήμερα, είναι το ότι βλέπουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν γίνει ο «Μαζώ», σαν έναν νεαρό καλλιτέχνη που είχε ήδη το όραμα, τη στόφα και, ταυτόχρονα, την ταπεινότητα που τον χαρακτήριζε μέχρι και σήμερα, μαζί με εκείνη τη νεανική ορμή που τον έκανε να κοιτάζει μπροστά και να πιστεύει στον εαυτό του.

Η Πάτρα όπου άρχισαν όλα

Η Πάτρα δεν ήταν απλώς ένας σταθμός στα πρώτα επαγγελματικά βήματα του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν το μέρος όπου άρχισε να γράφεται η δισκογραφική του ιστορία. Είχε ξεκινήσει να τραγουδά επαγγελματικά από πολύ μικρός και, όπως θα εξηγούσε ο ίδιος αρκετά χρόνια αργότερα, η επαρχία λειτουργούσε τότε σαν ένα πραγματικό σχολείο για έναν νέο τραγουδιστή.

Στα μεγάλα αθηναϊκά σχήματα ένας πρωτοεμφανιζόμενος μπορούσε να τραγουδήσει ένα ή δύο κομμάτια. Στην επαρχία, αντίθετα, έπρεπε να γνωρίζει μεγάλο ρεπερτόριο, να μπορεί να κρατήσει ένα πρόγραμμα και, κυρίως, να μάθει να επικοινωνεί με το κοινό. Ο ίδιος είχε περιγράψει χαρακτηριστικά πώς βρέθηκε στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Είχε πάει με την προοπτική να μείνει μόλις δεκαπέντε ημέρες και τελικά έμεινε τρία χρόνια. «Από την Πάτρα ξεκίνησε όλο το στόρι του Μαζωνάκη», θα έλεγε αρκετά χρόνια αργότερα. Και πράγματι, εκεί έγινε η γνωριμία που θα άλλαζε την πορεία του. Το καλοκαίρι του 1992, ενώ τραγουδούσε σε νυχτερινό κέντρο της πόλης, άνθρωποι της PolyGram τον άκουσαν και του πρότειναν συνεργασία. Έναν χρόνο αργότερα είχε ήδη κυκλοφορήσει ο πρώτος προσωπικός του δίσκος.

Το 1993 η περσόνα «Μαζώ» ήταν στα σκαριά

Βλέποντας σήμερα τη συνέντευξη, ένα από αυτά που τραβά πρώτα την προσοχή είναι η εικόνα του. Ο 21χρονος Μαζωνάκης είναι πολύ διαφορετικός από τον καλλιτέχνη που θα γνώριζε το κοινό τα επόμενα χρόνια. Δεν έχει ακόμη την εκκεντρικότητα που αργότερα θα γινόταν αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας Δεν υπάρχουν τα ιδιαίτερα κοστούμια, τα ανατρεπτικά looks και οι εμφανίσεις που θα τον έκαναν συχνά αντικείμενο συζήτησης, ακόμη και πέρα από τη μουσική, όμως τα προμήνυε θεωρούσε απο τότε την εικόνα του καλλιτέχνη πολύ σημαντική, τα ρούχα που φοράει, η στάση ακόμα και η εκκεντρικότητά του.

Μπροστά στην κάμερα βρίσκεται ένας νεαρός τραγουδιστής, με πιο συγκρατημένη παρουσία, που βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία να συστηθεί στο κοινό. Κι όμως, μέσα από τη συνέντευξη φαίνεται η αποφασιστικότητα ενός ανθρώπου που είχε ήδη επιλέξει τον δρόμο του. Ο νεαρός που μιλά στην κάμερα δεν μπορούσε ακόμη να γνωρίζει ότι μέσα στα επόμενα χρόνια το όνομά του θα γινόταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στο ελληνικό τραγούδι. Από όσα είχε αφηγηθεί ο ίδιος αργότερα, ωστόσο, φαίνεται ότι πίστευε από νωρίς στις δυνατότητές του.

Ο πρώτος δίσκος και η επιτυχία που ερχόταν

Το «Μεσάνυχτα και κάτι» κυκλοφόρησε το 1993 και αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική γνωριμία του Γιώργου Μαζωνάκη με το ευρύ κοινό. Δεν ήταν ακόμη ο δίσκος που θα τον εκτόξευε στην κορυφή. Ήταν όμως η αρχή και, για έναν νεαρό που τραγουδούσε επαγγελματικά από τα 15 του χρόνια, μια σημαντική στιγμή στην πορεία του. Και πράγματι, η επιτυχία δεν άργησε να έρθει. Το 1994 ακολούθησε το «Με τα μάτια να το λες» και το όνομα του Μαζωνάκη άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο γνωστό. Το «Ανήκω σε μένα» θα γινόταν ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν έντονα με τον ίδιο, ενώ τα επόμενα χρόνια θα έφερναν το «Μου λείπεις», το «Παιδί της νύχτας», το «Μπροστά σ' ένα μικρόφωνο», το «Αλλάξανε τα πλάνα μου» και πολλές ακόμη επιτυχίες.

Ο Μαζωνάκης είχε πει αργότερα ότι δεν θεωρούσε την πορεία του αποτέλεσμα μόνο της τύχης. Είχε ξεκινήσει να δουλεύει από την εφηβεία του και είχε αντιμετωπίσει τα πρώτα χρόνια ως μια περίοδο κατά την οποία έπρεπε να μάθει τη δουλειά από την αρχή.

«Δεν μετανιώνω για τίποτα, ούτε για τα λάθη μου»

Όταν ρωτήθηκε αν με τα χρόνια έχει αλλάξει ο ίδιος ή αν έχουν αλλάξει οι άνθρωποι γύρω του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απαντήσει με έναν τρόπο που δείχνει τη στάση που είχε απέναντι στη ζωή: «Δεν μετανιώνω για τίποτα από ό,τι έχω κάνει. Είτε καλές είτε κακές εμπειρίες, είναι δικές μου, κάνω όμως πιο σωστές επιλογές όσο μεγαλώνω».

Μιλώντας τότε για τις αδυναμίες του, είχε αναφέρει πως δεν θεωρούσε ότι είχε ιδιαίτερες αδυναμίες, με εξαίρεση το τσιγάρο. «Η πιο μεγάλη μου αδυναμία ήταν το τσιγάρο», είχε πει, προσθέτοντας πως ακόμη και αυτό κατάφερε να το κόψει.

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