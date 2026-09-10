Γιώργος Μαζωνάκης: Τα μοιραία λεπτά πριν την ανακοπή - Τι κατέθεσε η γιατρός

Τι κατέθεσε η γιατρός που βρισκόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από τη μοιραία ανακοπή

Σε ένα πρωτοφανές θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών, καθώς οι Αρχές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στη λειτουργία της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη τη μοιραία ανακοπή.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι ιατρικές πράξεις που φέρεται να πραγματοποιούνταν στον συγκεκριμένο χώρο, αλλά και το κατά πόσο αυτές ήταν συμβατές με τις άδειες λειτουργίας του ιατρείου.

Έλεγχος στην κλινική και έρευνα στο σπίτι

Αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα αυτοψία στις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού ιατρείου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν ο χώρος διέθετε όλες τις απαραίτητες άδειες, αλλά και εάν επιτρεπόταν να πραγματοποιούνται εκεί εξειδικευμένες ιατρικές θεραπείες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας έχει προγραμματιστεί και κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του καλλιτέχνη.

Για το θέμα παρενέβη και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Τι κατέθεσαν οι γιατροί

Οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης του χώρου και η σύζυγός του, αφέθηκαν ελεύθεροι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεών τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο παθολόγος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με το περιστατικό, υποδεικνύοντας τη σύζυγό του, η οποία είναι γυναικολόγος, ως το πρόσωπο που είχε την ευθύνη για τη διαχείριση της κλινικής.

Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιέγραψε στις Αρχές τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα και ο υπουργός Υγείας, επρόκειτο για διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε επισημάνει ότι πρόκειται για μια αυστηρά ρυθμιζόμενη ιατρική πράξη, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε δημόσια νοσοκομεία από αιματολόγους ή σε κλινικές που διαθέτουν τη σχετική εξειδικευμένη άδεια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα φέρεται να ανέφερε η γιατρός που βρισκόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της θεραπείας: «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν τον ρώτησε για ποιον λόγο βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, ο ίδιος φέρεται να της αποκάλυψε την αιτία.

Η θέση του δικηγόρου: «Καμία σύνδεση της ιατρικής πράξης με τον θάνατο»

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο γιατρών, Νίκος Αγαπηνός, έδωσε έμφαση στο τεκμήριο αθωότητας και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση πριν εξαχθούν συμπεράσματα, επισημαίνοντας ότι καθοριστικής σημασίας θα είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

«Είναι ελεύθεροι να φύγουν οι γιατροί. Περιμένουν να τελειώσουν απλώς οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων. Θα γίνει και μια αυτοψία στον χώρο. Αυτό όμως που είναι το σημαντικό, όπως σας έχω πει, είναι η ιατροδικαστική εξέταση, τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Όποιος βιάζεται δεν πρέπει να βιάζεται, πρέπει να περιμένει και ειδικά εν όψει του τεκμηρίου αθωότητας, το οποίο πρέπει να το λέμε και να το τηρούμε στην πράξη. Όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει προκαταβολικά, δεν μπορεί και να ενοχοποιεί ανθρώπους προκαταβολικά και ειδικά ανθρώπους με μια επιστημονική καριέρα. Γνωρίζοντας λοιπόν και προσωπικά τους συγκεκριμένους ανθρώπους, περιμένουμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα και εδώ είμαστε για τη συνέχεια».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ενδεχόμενων ευθυνών και της νομιμότητας της λειτουργίας του ιατρείου, ο κ. Αγαπηνός υποστήριξε ότι όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα της έρευνας και, κυρίως, από το εάν προκύψει σύνδεση ανάμεσα στην ιατρική πράξη και τον θάνατο του καλλιτέχνη.

«Είναι μια προκαταρκτική εξέταση που γίνεται. Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση η δική μας είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη, ούτε τίποτα προς έρευνα. Γιατρός είναι μόνο η κυρία, παθολόγος, που θεράπευε τον κύριο που ήταν ασθενής. Η αστική ευθύνη για να στοιχειοθετηθεί προϋποθέτει ιατρική αμέλεια, δηλαδή να έκανες μια ιατρική πράξη λάθος. Τα μηχανήματα, επειδή βιάστηκαν κρατικοί λειτουργοί να αναφέρουν, έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα κρυπτό, δεν υπάρχει τίποτα παράνομο. Όλα έχουν γίνει νόμιμα και μέλλει να αποδειχθούν».

Ο δικηγόρος επιχείρησε επίσης να διευκρινίσει το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούσαν οι δύο γιατροί, υπογραμμίζοντας ότι δεν επρόκειτο για εταιρεία. «Δεν πρόκειται για εταιρεία, αλλά για δύο συστεγαζόμενους γιατρούς, οι οποίοι πέραν της ιδιότητάς τους ως σύζυγοι, έχουν ατομική δραστηριότητα ο καθένας».

Κλείνοντας, ο κ. Αγαπηνός μετέφερε το κλίμα που επικρατεί στην πλευρά των εντολέων του, σημειώνοντας ότι και οι ίδιοι είναι συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή είναι σοκαρισμένοι, γιατί δεν είναι ευχάριστο να πεθαίνει κάποιος στον χώρο σου. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, αφήστε να προχωρήσουμε. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον του κόσμου και το σέβομαι, αλλά να μη γίνουμε το Κολοσσαίο της Ρώμης. Να περιμένουμε και αφού δούμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα, να κρίνουμε όλοι. Αν υπάρξουν ευθύνες εννοείται να αποδοθούν, αλλά αν δεν υπάρξουν;».

Παρέμβαση Πατούλη για την πλασμαφαίρεση

Στο ζήτημα της λειτουργίας της κλινικής «Stem Cell» τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ο οποίος αναφέρθηκε στις άδειες που διαθέτει ο συγκεκριμένος χώρος και στα ζητήματα που εγείρονται σχετικά με την πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Πατούλης ξεκαθάρισε: «aπό τον ΙΣΑ έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου με συστεγαζόμενο γιατρό άνευ ειδικότητας. Σε ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες, αν υπήρχαν θέματα και μηχανήματα που μπορεί να έκαναν άλλες πράξεις που δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο όπως η πλασμαφαίρεση, αυτό θα ελεγχθεί. Πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο». Όπως ανέφερε, κλιμάκιο του ΙΣΑ αναμένεται να μεταβεί στον χώρο προκειμένου να καταγράψει τον εξοπλισμό που βρίσκεται εκεί.

Αναφορικά με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ο ίδιος σημείωσε: «Πρέπει να δούμε πότε μπήκε το μηχάνημα. Το ιατρείο είχε άδεια από το 2013 ενώ το 2025 που έγινε επαναληπτικός έλεγχος, δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα (σ.σ. για πλασμαφαίρεση)».

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε στη συνέχεια και στη φύση της συγκεκριμένης ιατρικής διαδικασίας, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια σύνθετη θεραπεία που απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό: «Είναι μια ιατρική πράξη που γίνεται με σύνθετο τρόπο, χρειάζεται ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται κυρίως για αιματολογικές παθήσεις αλλά τελευταία χρησιμοποιείται σε κλινικές για αντιγήρανση και αποτοξίνωση. Είναι καθαρισμός του αίματος από τοξίνες και βαρέα μέταλλα. Στα νοσοκομεία αναλαμβάνει αιματολόγος με εντατικολόγο».

Τέλος, αναφερόμενος στις ειδικότητες των προσώπων που εμφανίζονται ως υπεύθυνοι του χώρου, ο Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε: «από τον πρώτο έλεγχο του φακέλου στον ΙΣΑ, αυτό που έχει δηλωθεί είναι για έναν παθολόγο και μια γιατρός άνευ ειδικότητος, η σύζυγος του. Και γυναικολόγος να ήταν δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράξη».

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