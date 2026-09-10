Ο Μαζωνάκης ήταν ήδη «φτασμένος» από τα 18 του: Το απίθανο βίντεο από το αμφιθέατρο του σχολείου του

Σπάνιο βίντεο από σχολική εκδήλωση του 1990 δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε ηλικία 18 ετών, να τραγουδά «Σαν τρελό φορτηγό» του Γιάννη Πάριου

Ένα σπάνιο βίντεο από τα μαθητικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε ξανά στο προσκήνιο, δείχνοντας τον 18χρονο τότε ερμηνευτή να τραγουδά Γιάννη Πάριο σε σχολική εκδήλωση το 1990, στο Πολυκλαδικό Λύκειο Αιγάλεω.

Από τα σχολικά χρόνια είχε ξεχωρίσει

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται στο βίντεο να ανεβαίνει στη σκηνή του σχολείου του και να ερμηνεύει το «Σαν τρελό φορτηγό» του Γιάννη Πάριου. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, η χαρακτηριστική φωνή και ο τρόπος με τον οποίο στεκόταν πάνω στη σκηνή θυμίζουν τον καλλιτέχνη που θα γνώριζε το κοινό τα επόμενα χρόνια. Το κοινό της σχολικής εκδήλωσης τον παρακολουθεί και στο τέλος τον χειροκροτεί θερμά, σε ένα στιγμιότυπο που καταγράφει μια πολύ πρώιμη εμφάνιση του τραγουδιστή.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα δημοσιεύτηκε στα social media από συμμαθητή του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος θέλησε με αυτόν τον τρόπο να μοιραστεί μια ανάμνηση από τα μαθητικά τους χρόνια και να τον αποχαιρετήσει. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε. Βίντεο από την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας, 1990».

Στα σχόλια της δημοσίευσης, αρκετοί χρήστες στάθηκαν στο γεγονός ότι ο Μαζωνάκης φαίνεται να είχε ήδη από εκείνη την ηλικία έντονη παρουσία στη σκηνή. «Έτοιμος καλλιτέχνης από τα 17 του» και «έμπειρος επαγγελματίας ήδη» είναι χαρακτηριστικά σχόλια που συνοδεύουν το βίντεο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ