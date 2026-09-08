Τηλεθέαση: Η μεγάλη μάχη της πρεμιέρας - Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν και ποιες έμειναν πίσω

Τα ποσοστά τηλεθέασης στις πρεμιέρες - Τι ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψαν οι πρεμιέρες σε ANT1, MEGA, ΕΡΤ1 και OPEN.

Συνεχίζεται το λανσάρισμα νέων τηλεοπτικών προϊόντων στη μικρή οθόνη. Θα κορυφωθεί στις αρχές Οκτωβρίου με τις πρεμιέρες των βραδινών προγραμμάτων που παραδοσιακά αποτελούν τα «δυνατά χαρτιά» των τηλεοπτικών σταθμών.

70.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν την πρεμιέρα του νέου «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστές τους Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλου. Το μερίδιο τηλεθέασης ήταν 9.3% στο σύνολο του κοινού και 12,8% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.



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