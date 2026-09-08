Νέο βίντεο από τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα: Η στιγμή που τυλίγεται στις φλόγες

Νέα συγκλονιστικά πλάνα από τις τελευταίες στιγμές του Phantom στην Τανάγρα, μαρτυρίες αυτοπτών και νέα στοιχεία για την επικοινωνία των πιλότων με τον Πύργο Ελέγχου έρχονται στο φως.

Νέα βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία στην Τανάγρα έφερε στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star το βράδυ της Τρίτης (8/9), καταγράφοντας από διαφορετικές γωνίες τις τελευταίες στιγμές του F-4 Phantom πριν από τη συντριβή του.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στις 5 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές, επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και σμηναγός Δημήτριος Πέτρου.

Το Phantom φλέγεται στον αέρα

Στα νέα πλάνα που κατέγραψαν κάμερες εργοστασίων στην περιοχή, το Phantom φαίνεται να χάνει ύψος και να τυλίγεται στις φλόγες πριν από την τελική πρόσκρουση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, το αεροσκάφος είχε αναπτύξει ταχύτητα τουλάχιστον 700 χιλιομέτρων την ώρα. Μετά την πρόσκρουση, συντρίμμια του αεροσκάφους παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα. Σε διαφορετικό βίντεο, η ίδια στιγμή καταγράφεται από άλλη γωνία, ενώ ακούγονται διαδοχικοί κρότοι που έγιναν αντιληπτοί από εργαζομένους στις επιχειρήσεις της περιοχής.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της τραγωδίας. Ο Κώστας Παπακώστας, αυτόπτης μάρτυρας, περιέγραψε ότι λίγο πριν από την πτώση παρατήρησε αλλαγή στον ήχο του αεροσκάφους. «Επειδή ξέρω καλά τους ήχους των αεροπλάνων, περνούν κάθε μέρα από πάνω μας. Άλλαξε ο ήχος και έκανε ένα σφύριγμα», ανέφερε, σύμφωνα με το Star.

Οι αναφορές για την επικοινωνία με τον Πύργο Ελέγχου

Στο ίδιο ρεπορτάζ παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία που φέρεται να είχαν οι δύο χειριστές με τον Πύργο Ελέγχου στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι χειριστές φέρεται να προειδοποιήθηκαν τρεις φορές ότι το αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλό ύψος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πιλότοι επιχείρησαν έναν ελιγμό κατά τον οποίο θα περνούσαν πίσω από τον λόφο και στη συνέχεια θα εμφανίζονταν πάνω από το πλήθος που παρακολουθούσε την επίδειξη. Ωστόσο, το Phantom δεν κατάφερε να επανέλθει και προσέκρουσε σε κολώνα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Ένα από τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από την πρώτη στιγμή αφορά το σύστημα εκτίναξης των καθισμάτων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο χειριστές δεν έκαναν χρήση του συστήματος εκτίναξης πριν από την πρόσκρουση. Το γεγονός αυτό έχει συνδεθεί από μαρτυρίες με την προσπάθεια των δύο πιλότων να κρατήσουν το αεροσκάφος μακριά από την περιοχή όπου βρίσκονταν θεατές και εγκαταστάσεις. «Αυτά τα δύο παιδιά μάς σώσανε», ανέφερε χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας, υποστηρίζοντας ότι μια διαφορετική πορεία του αεροσκάφους θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη τραγωδία.

Είχε προηγηθεί δοκιμαστική πτήση

Μόλις μία ημέρα πριν από την τραγωδία, το Phantom είχε πραγματοποιήσει δοκιμαστική πτήση στην Τανάγρα. Στα πλάνα που είχαν μεταδοθεί από το Star φαίνεται το αεροσκάφος να εκτελεί κανονικά τους προβλεπόμενους ελιγμούς της επίδειξης, χωρίς να καταγράφεται κάποιο εμφανές πρόβλημα.

Τα ακριβή αίτια της συντριβής παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν εξεταστεί είναι η απώλεια ελέγχου κατά τη διάρκεια του ελιγμού, πιθανή απώλεια ισχύος ή άλλο τεχνικό πρόβλημα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οριστικό συμπέρασμα.

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