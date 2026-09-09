Βίντεο-σοκ από τη Βούλα: Οδηγός έρχεται ανάποδα στην Παραλιακή - Στο τσακ γλιτώνουν οι οδηγοί

Οι ψύχραιμες αντιδράσεις των οδηγών απέτρεψαν μια πιθανή μετωπική σύγκρουση στη Βούλα.

Μια νυχτερινή διαδρομή στην Παραλιακή λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε σοβαρό τροχαίο, όταν οδηγός εμφανίστηκε ξαφνικά να κινείται στο αντίθετο ρεύμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά το Ασκληπιείο Βούλας, και καταγράφηκε από κάμερα αυτοκινήτου.

Λίγα δευτερόλεπτα από τη σύγκρουση

Στο βίντεο φαίνεται ένα Smart να κινείται μπροστά από το όχημα που καταγράφει τη διαδρομή. Τη στιγμή που ο οδηγός ετοιμάζεται να αλλάξει λωρίδα, εμφανίζονται ξαφνικά απέναντί του τα φώτα ενός αυτοκινήτου που κινείται ανάποδα.

Ο χρόνος αντίδρασης είναι ελάχιστος. Το Smart φρενάρει απότομα, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου με την κάμερα κόβει ταχύτητα και κινείται προς τα δεξιά, καταφέρνοντας να αποφύγει τη σύγκρουση.

Η αντίδραση των οδηγών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ένα λάθος ή μια καθυστέρηση λίγων δευτερολέπτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τροχαίο.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok και όπως πολύ εύστοχα σχολίασε ένας χρήστης της πλατφόρμας: «Μάλλον κάνει προπόνηση για το GTA6...»

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