Δεύτερη δημόσια αιχμή της Μαρίνας Σταυράκη κατά του πρώην συζύγου της μέσα σε λίγες ημέρες.

Μια νέα δημόσια αιχμή της Μαρίνας Σταυράκη κατά του πρώην συζύγου της, Γιώργου Πατούλη, φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ένταση στη σχέση των δύο πρώην συζύγων.

Αφορμή στάθηκε ανάρτηση του πρώην περιφερειάρχη στα social media, στην οποία αναφερόταν στα μελλοντικά του σχέδια που αφορούν στην ενασχόλησή του με τα της πολιτικής. Κάτω από την ανάρτηση, η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε χαρακτηριστικά: «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;».

Η συγκεκριμένη φράση προκάλεσε εντύπωση, καθώς αποτελεί τη δεύτερη δημόσια παρέμβασή της σε βάρος του Γιώργου Πατούλη μέσα σε λίγες ημέρες.

Νέα κόντρα στα social media

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Μαρίνα Σταυράκη είχε αφήσει αιχμές κατά του πρώην συζύγου της με αφορμή φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος μαζί με τον γιο τους, Αλέξανδρο, για τη γιορτή του.

Τότε είχε σχολιάσει την επιλογή να δημοσιεύονται προσωπικές στιγμές του παιδιού στα social media, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η παρουσία ενός γονέα στη ζωή του παιδιού του δεν αποδεικνύεται μέσα από αναρτήσεις.

Η νέα τοποθέτησή της ήταν πολύ πιο άμεση και προσωπική, καθώς αυτή τη φορά απευθύνθηκε ευθέως στον Γιώργο Πατούλη και χρησιμοποίησε μια σχετικά «βαριά» και καθόλα υποτιμητική έκφραση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τους είχαν διανύσει περίπου 35 χρόνια κοινής πορείας πριν από τον χωρισμό τους. Η περίοδος που ακολούθησε δεν ήταν χωρίς εντάσεις, καθώς είχαν υπάρξει ακόμη και εξώδικες αντιπαραθέσεις, πριν τελικά προχωρήσουν στο διαζύγιο.

Παρά το γεγονός ότι το διαζύγιο είχε παρουσιαστεί ως συναινετικό και οι δύο είχαν προχωρήσει στις ζωές τους, οι τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις δείχνουν ότι η σχέση τους παραμένει, αν μη τι άλλο, δύσκολη.

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