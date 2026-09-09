Γιώργος Μαζωνάκης: Οι μοναδικές του στιγμές στο The Voice και οι ερμηνείες που καθήλωσαν
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Αυτές είναι κάποιες από τις πιο μοναδικές στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη, από τη συμμετοχή του τραγυδιστή στο Voice, ως κριτής
Θλίψη στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 54 ετών.
Ακολουθούν μερικές από τις πιο μοναδικές στιγμές του στο The Voice, τον μουσικό διαγωνισμό που συμμετείχε ως κριτής, την τηλεοπτική σεζόν 2024-2025.
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