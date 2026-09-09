Γιώργος Μαζωνάκης: Οι μοναδικές του στιγμές στο The Voice και οι ερμηνείες που καθήλωσαν

Αυτές είναι κάποιες από τις πιο μοναδικές στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη, από τη συμμετοχή του τραγυδιστή στο Voice, ως κριτής

Θλίψη στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 54 ετών.

Ακολουθούν μερικές από τις πιο μοναδικές στιγμές του στο The Voice, τον μουσικό διαγωνισμό που συμμετείχε ως κριτής, την τηλεοπτική σεζόν 2024-2025.

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