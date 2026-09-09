Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Ερντογάν και τουρκικό ΥΠΕΞ πανηγυρίζουν την επέτειο του 1922

Η Άγκυρα χαρακτηρίζει «απελευθέρωση» την είσοδο των τουρκικών δυνάμεων στη Σμύρνη το 1922, την ώρα που η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των θυμάτων.

Με πανηγυρικούς τόνους αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην 104η επέτειο από την είσοδο των τουρκικών δυνάμεων στη Σμύρνη, παρουσιάζοντας τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1922 ως σημαντική νίκη του τουρκικού εθνικού αγώνα.

Σε μήνυμά του για την επέτειο, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή» και απέδωσε τιμές στους πρωταγωνιστές του κεμαλικού αγώνα. Ο Ερντογάν εξήρε, μεταξύ άλλων, τον Μουσταφά Κεμάλ, χαρακτηρίζοντας την εκστρατεία των τουρκικών δυνάμεων μεγάλη νίκη και συνδέοντας την επέτειο με την ίδρυση και την πορεία της σύγχρονης Τουρκίας. Η συγκεκριμένη αναφορά, ωστόσο, δεν κάνει καμία μνεία στις δραματικές εξελίξεις που ακολούθησαν την είσοδο των τουρκικών δυνάμεων στη Σμύρνη και στην καταστροφή που έπληξε την πόλη και τον χριστιανικό πληθυσμό της.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele’mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/Nc29jwPvUc September 9, 2026

Στο στόχαστρο ξανά η Ελλάδα από το τουρκικό ΥΠΕΞ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχείρησε να παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Η τουρκική διπλωματία υποστήριξε ότι κατά την υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων σημειώθηκαν, σύμφωνα με την τουρκική εκδοχή, «συστηματικές και προμελετημένες σφαγές» εις βάρος αμάχων, ενώ έκανε λόγο και για πρακτικές «καμένης γης».

Η ανάρτηση συνοδευόταν από εικόνες και βίντεο που παραπέμπουν στον τουρκικό εθνικό αγώνα, με στρατιωτικές παρελάσεις και την τουρκική σημαία στη Σμύρνη. Με αυτόν τον τρόπο, η Άγκυρα επαναφέρει μια ιστορική αφήγηση που μετατρέπει την επέτειο σε εθνική γιορτή και ταυτόχρονα αποδίδει στην ελληνική πλευρά την ευθύνη για εγκλήματα που συνδέονται με την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Η Μικρασιατική Καταστροφή και ο ξεριζωμός

Για τον ελληνισμό, η 9η Σεπτεμβρίου 1922 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές ημερομηνίες της νεότερης ιστορίας. Η είσοδος των τουρκικών δυνάμεων στη Σμύρνη αποτέλεσε την αρχή μιας δραματικής περιόδου για τον ελληνικό και τον αρμενικό πληθυσμό της πόλης. Ακολούθησαν εκτεταμένες καταστροφές, πυρκαγιά και βίαιες διώξεις, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες.

Η καταστροφή της Σμύρνης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Μικρασιατικής Καταστροφής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον μαζικό ξεριζωμό των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας και, λίγο αργότερα, την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Για την Ελλάδα, η επέτειος δεν αποτελεί ημέρα πανηγυρισμού, αλλά ημέρα μνήμης για τα θύματα και τους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τις εστίες τους και έφτασαν στην Ελλάδα.

Today, on 9 September, we celebrate the 104th anniversary of the Liberation of İzmir.



We do not forget on this day, which marks a pivotal milestone in the Turkish War of Independence, the Greek army's systematic and premeditated massacres committed against the civilian… pic.twitter.com/9BBfNUiJs9 — Turkish MFA (@MFATurkiye) September 9, 2026

Οι αναρτήσεις του Ερντογάν και του τουρκικού ΥΠΕΞ καταδεικνύουν για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στις δύο χώρες ως προς την προσέγγιση των γεγονότων του 1922. Η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να παρουσιάζει την κατάληψη της Σμύρνης ως κορυφαία στιγμή του εθνικού αγώνα και ως «απελευθέρωση», ενώ η ελληνική ιστορική μνήμη συνδέει την ίδια ημερομηνία με την καταστροφή της πόλης, τις διώξεις και τον ξεριζωμό του μικρασιατικού ελληνισμού.

Η διαφορετική αυτή προσέγγιση της ιστορίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς η μνήμη της Μικρασιατικής Καταστροφής παραμένει ζωντανή στην Ελλάδα, έναν αιώνα και πλέον μετά τα γεγονότα.

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