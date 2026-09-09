Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατό του

Στις 16:45 της 9ης Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο «Ελπίς» χωρίς αναπνοή και σφυγμό, ενώ στις 17:40 καταγράφηκε ο θάνατός του.

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 54 ετών ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του νοσοκομείου, ο δημοφιλής τραγουδιστής διακομίστηκε στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Παρά τις προσπάθειες, όμως, δεν υπήρξε επιτυχής έκβαση. Η επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε στις 17:40.

Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου «Ελπίς» εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους οικείους του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο θάνατος του τραγουδιστή προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση, καθώς επρόκειτο για έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και ιδιαίτερους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Ελπίς»

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».



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