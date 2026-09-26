«Venceremos»: Μια ατέλειωτη νίκη (vid)

Το Gazzetta άκουσε το νέο άλμπουμ, «Venceremos» (Napalm Records), των Villagers of Ioannina City. Εντάξει, οι μάγκες έφτιαξαν κάτι πάρα πολύ καλό…

Κάπου στο πουθενά μια λέξη, εκεί στο κενό μεταξύ σιωπής της πραγματικότητας και θορύβου της αλήθειας. Τα κείμενα δεν ξεκινάνε δίχως άρθρο και οι κανόνες είναι για να χάνουμε και να τους πολεμάμε. Μην ψάχνετε νόημα στις προκαθορισμένες γραμμές, αλλά στις ηλεκτρισμένε χορδές. Κι αν βλέπετε προσπάθεια να εντυπωσιάσουμε, καλά κάνετε. Υπάρχει, όμως, δικαιολογία και είναι γραμμένη πάνω σε νότες, ανυποχώρητες μελωδίες και φωνές που είναι ελληνικές και καλύπτουν τις μανιασμένες υλακές. Δεν σας τα λέω με αμεσότητα και με τους χτύπους του υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο, αλλά σας τα δίνω με βάση το συναίσθημα και την θερμοκρασία του αίματος.

Κάποτε (σ.σ εδώ το 2ο μέρος της δικαιολογίας), κάτι παλικάρια ξεκινήσανε από τα Γιαννένα και μπορεί να φορούσαν παπούτσια πάνινα. Μα δεν βρήκαν στον δρόμο τους τον Νταλάρα και ένα γλυκό κοριτσάκι να τους χαμογελάει. Μια μπάντα έφτιαξαν και με τον ήχο τους, τους στίχους τους και τη φαντασία μας τις κορφές των βουνών πέρασαν και τις γέφυρες κράτησαν όρθιες και άφθαρτες. Αυτό ήταν, και είναι, πρόοδος, παράδοση, σκληρό ροκ, καθαρές και στιβαρές ψηφίδες μέταλ που δεν χάνεται σε death και black… Και τώρα, σαν άλλος κρεοπώλης που με τον μπαλτά χτυπά το κρέας και φωνάζει Γιάννενα! Γιάννενα! Γιάννενα!, εμείς λέμε Venceremos! Venceremos! Venceremos!, το νέο άλμπουμ (από Napalm Records) των Villagers Of Ioannina City.

Τα γιοφύρια μένουν όρθια



Το δελτίο Τύπου γράφει τη λέξη «πολυαναμενόμενο» (για το άλμπουμ). Θα συμφωνήσουμε, όχι για να επιβεβαιώσουμε την κοινοτοπία, αλλά για να τονίσουμε την αναγνώριση και τον σεβασμό που έχουν κερδίσει οι Villagers. Από τη στιγμή που ακούσαμε τα τραγούδια «Ζβάρα», «Καρακόλια», καταλάβαμε ότι κάτι αληθινά διαφορετικό έχουμε εδώ. Αυτή η μίξη του ηλεκτρισμένου, ροκ, ήχου με παραδοσιακά όργανα-ηχοτοπία, μας κέρδισε αμέσως. Ήταν ένα ξάφνιασμα που δεν σταματούσε και η ενέργειά του σε καθήλωνε και σε ξεσήκωνε την ίδια στιγμή. Από τότε, πάντα υπήρχε η σκέψη πότε θα βγάλουν κάτι καινούργιo οι VIC;

Και τελικά έβγαλαν και ξαναέβγαλαν και τώρα, το 2026, μας έδωσαν το «Venceremos». Και πώς κρίνει ένας ακροατής; Ακούγοντας ξανά και ξανά τον δίσκο. Και τι λέει αφού τον έχει ακούσει ουκ ολίγες φορές; Οι Villagers of Ioannina City θα κουβαλάνε πάντα τα γιοφύρια της πατρίδας μας και τη θέληση για ελευθερία όλων των λαών. Αποφασιστικοί, με αρκετές φωνητικές-μουσικές εκφάνσεις, πιστοί στις ρίζες τους, με το folk να έχει τη θέση που του πρέπει, και επιθετικοί δημιουργικά, με τη γοητεία του κλασικού και του καλά δουλεμένου νέου ροκ ήχου. Οι Villagers, κι αν χάσουν (λέμε τώρα) θα πολεμάνε, θα κάνουν τη μουσική που γουστάρουν, πάντα!

Μεγαλοπρέπεια και σεβασμός



Το «Venceremos» ακούγεται ευχάριστα, μεταφέρει ατόφια ενέργεια και σου δίνει τη δυνατότητα να «ταξιδέψεις» πάνω σε κρυστάλλινα φωνητικά και ευδιάκριτα ηχοτοπία. Η σκληρή και γεμάτη βάθος ροκ και κάποιες μέταλ πινελιές, σε συνδυασμό την αιχμηρότητα του folk, κάνουν τον δίσκο άξιο ακρόασης. Το άλμπουμ αποπνέει μια μεγαλοπρέπεια και τον σεβασμό της σκληρής και γεμάτης πάθος δουλειάς.

Αντιγράφουμε από το δελτίο Τύπου για να συμφωνήσουμε και να ενισχύσουμε τα προηγούμενα: Το Venceremos είναι βαρύ, άμεσο και έντονο με μια αυθεντική ενέργεια να το διαπερνά. Με αυτό το άλμπουμ, το συγκρότημα ακολουθεί με θάρρος πιο heavy rock και metal μονοπάτια και εξερευνεί μια πιο aggressive rock ηχητική κατεύθυνση με γνήσιο progressive πνεύμα, όπου κάθε μουσική σύνθεση ξεδιπλώνεται αποφασιστικά και σε βάθος.

Τελετουργικοί ρυθμοί, εκτενείς ενορχηστρώσεις και παραδοσιακά όργανα, όπως η γκάιντα και ο ζουρνάς, δεν αποτελούν απλώς διακοσμητικά στοιχεία, αλλά βασικά συστατικά της ταυτότητας των VILLAGERS OF IOANNINA CITY. Folk και ελληνικά μουσικά στοιχεία συναντούν δυναμικά riffs, δημιουργώντας έναν ήχο ξεχωριστό και απόλυτα προσωπικό.

Σε παραγωγή και ηχογράφηση του Alex Karametis στο Magnanimous X Studio στην Ελλάδα, και με τη μίξη και το mastering να αναλαμβάνει ο Jacob Hansen στα Hansen Studios, το Venceremos ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη διαύγεια και το βάθος. Το «Venceremos» είναι φτιαγμένο για ένα ατελείωτο live του μυαλού και κούνημα του κεφαλιού.

INFO

ILLAGERS OF IOANNINA CITY

New Album

Venceremos

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

VILLAGERS OF IOANNINA CITY

Αλέξης Καραμέτης – Φωνητικά, Κιθάρες, Synths

Άκης Ζώης – Μπάσο

Άρης Γιαννόπουλος – Τύμπανα

Δημήτρης Μπρέντας – Πνευστά

Venceremos Tracklist

1. Alienation

2. Home

3. Ghosts in the sky

4. Venceremos

5. The Ruiner

6. No Fear

7. Here and Now

8. Epitaph

9. Requiem

Η ηχογράφηση και παραγωγή του «Venceremos» έγινε από τον Αλέξη Καραμέτη στο Magnanimous X Studio στην Ελλάδα, ενώ η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Jacob Hansen στα Hansen Studios.

Photo Credits: Dubravka Rasic

Κυκλοφορεί από τη Napalm Records

VILLAGERS OF IOANNINA CITY

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