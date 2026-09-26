Οριστικό: Τι καιρό θα συναντήσουν απόψε όσοι πάνε στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Χιλιάδες θεατές κατευθύνονται από νωρίς στο ΟΑΚΑ και η πρόγνωση δείχνει ένα κρίσιμο παράθυρο για την προσέλευση.

Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ είναι απόψε και χιλιάδες θεατές (οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μπορεί και να ξεπεράσουν τους 100.000) αναμένεται να βρεθούν από νωρίς στο Μαρούσι. Το μόνο ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν ο καιρός θα σταθεί σύμμαχος στη μεγάλη μουσική βραδιά.

Η προσέλευση του κοινού έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από τις 16:00, ενώ στις 20:00 θα προηγηθεί το pre-show και στις 21:00 θα ανέβει στη σκηνή η Άννα Βίσση. Ωστόσο, η εικόνα του καιρού στην Αττική παρουσιάζει μεταβολές κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τις ώρες πριν από τη συναυλία να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για την Αθήνα δείχνουν αυξημένες νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα κινηθούν σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή. Το βασικό στοιχείο, όμως, δεν αφορά τόσο τη θερμοκρασία όσο το ενδεχόμενο βροχής κατά τις ώρες προσέλευσης στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, τα φαινόμενα τοποθετούνται κυρίως στο διάστημα από το απόγευμα έως τις πρώτες βραδινές ώρες, με την πιθανότητα βροχής να εμφανίζεται γύρω από τις 18:00. Πρόκειται, δηλαδή, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα έχει ήδη ξεκινήσει η μαζική προσέλευση των θεατών στη συναυλία.

Για όσους έχουν εισιτήριο και σκοπεύουν να φτάσουν αρκετές ώρες νωρίτερα, αυτό είναι και το σημείο που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή. Η βροχή, εφόσον επιβεβαιωθεί στην περιοχή του ΟΑΚΑ, δεν αφορά την ώρα κατά την οποία θα βρίσκεται στη σκηνή η Άννα Βίσση, αλλά κυρίως το διάστημα κατά το οποίο ο κόσμος θα κατευθύνεται προς το στάδιο και θα περιμένει για την είσοδό του.

Η εικόνα αλλάζει όσο περνά η ώρα

Το θετικό για τους θεατές είναι ότι η πρόγνωση δεν δείχνει ένα παρατεταμένο επεισόδιο βροχοπτώσεων καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται περισσότερο στο απογευματινό παράθυρο των φαινομένων, με την κατάσταση να παρουσιάζει διαφορετική εικόνα όσο πλησιάζει η ώρα της συναυλίας.

Έτσι, όσοι βρεθούν στο ΟΑΚΑ από νωρίς καλό είναι να έχουν μαζί τους ένα αδιάβροχο ή ομπρέλα, καθώς η πιθανότητα βροχής αφορά ακριβώς το διάστημα της προσέλευσης. Αντίθετα, για το μεγάλο μουσικό ραντεβού που ξεκινά στις 21:00, το βασικό ζητούμενο είναι αν τα φαινόμενα θα έχουν υποχωρήσει, ώστε η συναυλία να εξελιχθεί χωρίς σημαντικές καιρικές δυσκολίες.

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