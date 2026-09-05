«Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω»: Το «καρφί» του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα με στίχο του Μητροπάνου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα από το Βελλίδειο, χρησιμοποιώντας στίχο τραγουδιού του Δημήτρη Μητροπάνου.

Ένα πολιτικό «καρφί» προς τον Αλέξη Τσίπρα επεφύλαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι πρόκειται για προτάσεις «ανεύθυνες και ακοστολόγητες».

Ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους»

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε έναν στίχο από τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελλίδου, λέγοντας ότι ταιριάζει «γάντι στους λαοπλάνους».«Θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά με το πρόγραμμα και το μετρό που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αμέσως μετά παρέθεσε τον στίχο από το τραγούδι «Δίδυμα φεγγάρια»: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

«Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα»

Κλείνοντας την αναφορά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι.

«Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι», τόνισε.

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