Η Μυρτώ που συγκλόνισε την Ελλάδα πανηγύρισε τη νίκη της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Ενθουσιασμένη, τρελαμένη, χαρούμενη»

Η Μυρτώ, που συγκλόνισε την Ελλάδα μετά την επίθεση που δέχθηκε στην Πάρο, πανηγύρισε τη νίκη της ΑΕΚ στην Allwyn Arena μαζί με τη μητέρα της.

Η Μυρτώ βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια και έζησε από κοντά τη νίκη της ΑΕΚ με 1-0 απέναντι στη LASK. Η παρουσία της στο γήπεδο έδωσε ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά, με τη Μυρτώ να πανηγυρίζει τη νίκη της Ένωσης και να απολαμβάνει τη στιγμή μαζί με τη μητέρα της.

Η Μαρία Κοτρώνη μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από την παρουσία της κόρης της στο γήπεδο, μεταφέροντας τη χαρά και τον ενθουσιασμό της.

«Ενθουσιασμένη, τρελαμένη, χαρούμενη»

Η Μυρτώ παρακολούθησε την αναμέτρηση από την Allwyn Arena και πανηγύρισε μαζί με τους φίλους της ΑΕΚ το γκολ και τη σημαντική νίκη της ομάδας.

Η μητέρα της περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο τα συναισθήματά της, γράφοντας πως ήταν «ενθουσιασμένη, τρελαμένη, χαρούμενη». Μια ξεχωριστή βραδιά για τη Μυρτώ, η οποία βρέθηκε στο γήπεδο και έζησε από κοντά τη χαρά της ιστορικής νίκης της ΑΕΚ.

Η ιστορία της που συγκλόνισε την Ελλάδα

Η Μυρτώ είχε συγκλονίσει την Ελλάδα το 2012, όταν δέχθηκε σοβαρή επίθεση στην Πάρο. Από τότε, η οικογένειά της βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της, ενώ η ιστορία και η πορεία της όλα αυτά τα χρόνια έχουν συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους.

Χρόνια μετά την επίθεση που άλλαξε τη ζωή της, η Μυρτώ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο στιγμών χαράς με τους ανθρώπους που αγαπά. Αυτή τη φορά, ήταν η νίκη της ΑΕΚ στην Allwyn Arena που της χάρισε ένα μεγάλο χαμόγελο, με τη μητέρα της να μοιράζεται τη συγκινητική στιγμή στα social media.

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