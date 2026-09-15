Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας «βόμβα» κινείται προς την Ελλάδα - «Θυμίζει Daniel και Ιανό»

Έκτακτη προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για τον καιρό: Έρχεται μεσογειακός κυκλώνας μεταξύ Ιταλίας, Μάλτας, Λιβύης και Ελλάδας.

Νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο, καθώς ένα ιδιαίτερο ισχυρό και οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στο κεντρικό τμήμα της Μεσογείου, στην περιοχή μεταξύ της Σικελίας, της Τυνησίας και της Μάλτας, το οποίο και κινείται προς το Ιόνιο, με κατεύθυνση την Ελλάδα και τη Λιβύη.

Η ανάλυση των τελευταίων δορυφορικών εικόνω για τον καιρό, δείχνει την ταχεία δημιουργία ενός μεσογειακού κυκλώνα, ο οποίος χαρακτηρίζεται ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και επικίνδυνες θαλασσοταραχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, ιδιαίτερα σε παράκτιες και ευάλωτες περιοχές, καθιστώντας την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο περιοχή αυξημένου μετεωρολογικού ενδιαφέροντος.

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