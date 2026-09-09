Συρία: Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ – Τουλάχιστον 14 νεκροί (vid)

Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη όπλων κοντά στη Σαρμάντα της Ιντλίμπ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, ενώ 11 ακόμη τραυματίστηκαν.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο αποθήκευσης όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση όπου είχαν αποθηκευτεί προσωρινά όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός που είχε απομείνει από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

Διαδοχικές εκρήξεις μετά την αρχική έκρηξη

Στο σημείο έσπευσαν ομάδες της Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής, ωστόσο η επιχείρηση αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες. Οι διαδοχικές εκρήξεις που ακολούθησαν την αρχική έκρηξη δεν επέτρεψαν στις δυνάμεις να προσεγγίσουν με ασφάλεια την εγκατάσταση, ενώ πυκνός καπνός παρέμενε για ώρες πάνω από την περιοχή. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Συρίας, και μέλη του προσωπικού του.

Syrian Civil Defense teams responded to an explosion reportedly caused by ordnance in Burj al-Namra near Sarmada, northern Idlib. Teams secured the site and assessed the situation. No injuries or casualties have been reported so far. pic.twitter.com/Y4oy9i9ork — Levent Kemal (@leventkemaI) September 9, 2026

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τα όπλα και τα οπλικά συστήματα βρίσκονταν προσωρινά στον συγκεκριμένο χώρο και επρόκειτο να μεταφερθούν σε άλλη τοποθεσία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει τι προκάλεσε την έκρηξη στην αποθήκη. Οι έρευνες για τα αίτια βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

💢 Death toll from weapons depot explosion in Syria’s Idlib rises to 14



🔷 11 others injured in blast at temporary facility used to collect weapons and war remnants https://t.co/1qDSU2zQUG pic.twitter.com/eVj1zYjYyU — Anadolu English (@anadoluagency) September 9, 2026

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