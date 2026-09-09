Συρία: Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ – Τουλάχιστον 14 νεκροί (vid)

Επιμέλεια:  Κωνσταντίνα Βεργώνη
Συρία: Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ – Τουλάχιστον 14 νεκροί (vid)
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Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη όπλων κοντά στη Σαρμάντα της Ιντλίμπ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, ενώ 11 ακόμη τραυματίστηκαν.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο αποθήκευσης όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση όπου είχαν αποθηκευτεί προσωρινά όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός που είχε απομείνει από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

Διαδοχικές εκρήξεις μετά την αρχική έκρηξη

Στο σημείο έσπευσαν ομάδες της Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής, ωστόσο η επιχείρηση αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες. Οι διαδοχικές εκρήξεις που ακολούθησαν την αρχική έκρηξη δεν επέτρεψαν στις δυνάμεις να προσεγγίσουν με ασφάλεια την εγκατάσταση, ενώ πυκνός καπνός παρέμενε για ώρες πάνω από την περιοχή. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Συρίας, και μέλη του προσωπικού του.

 

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τα όπλα και τα οπλικά συστήματα βρίσκονταν προσωρινά στον συγκεκριμένο χώρο και επρόκειτο να μεταφερθούν σε άλλη τοποθεσία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει τι προκάλεσε την έκρηξη στην αποθήκη. Οι έρευνες για τα αίτια βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

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