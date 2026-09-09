Το δίσεκτο δευτερόλεπτο: Η επιτάχυνση της Γης ίσως προκαλέσει την αφαίρεση ενός δευτερολέπτου από την ημέρα

Η αλλαγή στην περιστροφή της Γης δημιουργεί ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο: να χρειαστεί να αφαιρεθεί ένα δευτερόλεπτο από τα ρολόγια.

Μπορεί για τους ανθρώπους μία ημέρα να διαρκεί 24 ώρες, όμως η περιστροφή της Γης δεν είναι απόλυτα σταθερή, και για τα σύγχρονα ατομικά ρολόγια και τα συστήματα υψηλής ακρίβειας, αυτή η μικρή απόκλιση έχει σημασία, καθώς με τον χρόνο δημιουργείται διαφορά ανάμεσα στην περιστροφή του πλανήτη και στη μέτρηση του χρόνου.

Από τη δεκαετία του 1970, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την προσθήκη ενός «δίσεκτου δευτερολέπτου» (leap second), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, και έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις η ώρα μπορεί να φτάσει προσωρινά στο 23:59:60 πριν περάσει στην επόμενη ημέρα.

Η Γη άρχισε να περιστρέφεται ταχύτερα

Η περιστροφή της Γης, η οποία σε βάθος δισεκατομμυρίων ετών έχει γενικά επιβραδυνθεί λόγω της αλληλεπίδρασης με τη Σελήνη, παρουσιάζει διακυμάνσεις εξαιτίας εσωτερικών διεργασιών του πλανήτη, ενώ από το 2015, μάλιστα, η Γη έχει παρουσιάσει μια μικρή επιτάχυνση, και δημιουργείται ένα ασυνήθιστο πρόβλημα.

Μέχρι το 2016, όλα τα δίσεκτα δευτερόλεπτα που χρειάστηκαν ήταν θετικά, δηλαδή προστέθηκε χρόνος, αν όμως η επιτάχυνση συνεχιστεί, μπορεί να χρειαστεί για πρώτη φορά ένα «αρνητικό δευτερόλεπτο», δηλαδή να αφαιρεθεί ένα δευτερόλεπτο από τα ρολόγια, πράγμα που για τα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο σε σχέση με την προσθήκη ενός δευτερολέπτου, αφού τα συστήματα είναι σχεδιασμένα να διαχειρίζονται ευκολότερα μια επιπλέον μονάδα χρόνου παρά την αφαίρεσή της.

Από το δίσεκτο δευτερόλεπτο στη «δίσεκτη» ώρα

Το Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών, ο οργανισμός που συντονίζει τα διεθνή πρότυπα μέτρησης, αναμένεται να εξετάσει το ζήτημα σε συνεδρίαση στο Παρίσι, την ίδια στιγμή που το δίσεκτο δευτερόλεπτο έχει ήδη προγραμματιστεί να καταργηθεί έως το 2035, μια αλλαγή που όμως μπορεί να αλλάξει σύντομα. Μία από τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί, σύμφωνα με το Scientific American, είναι να αντικατασταθεί η σταδιακή διόρθωση με μια «δίσεκτη ώρα» (leap hour) που θα συγκεντρώνονται συνολικά 3.600 δευτερόλεπτα διαφοράς, και θα προστίθενται όλα μαζί.

Από το 1972 έχουν προστεθεί μόλις 27 δίσεκτα δευτερόλεπτα, επομένως μια τέτοια λύση θα σήμαινε ότι αντίστοιχη διόρθωση θα απαιτούνταν πιθανότατα έπειτα από πολλές χιλιάδες χρόνια. Την ίδια στιγμή, η μέτρηση του χρόνου γίνεται ολοένα ακριβέστερη. Η ανάπτυξη των οπτικών ατομικών ρολογιών προσφέρει πλέον επίπεδα ακρίβειας που ξεπερνούν εκείνα των συμβατικών ατομικών ρολογιών, κάνοντας ακόμη πιο σημαντικό τον ακριβή συγχρονισμό ανάμεσα στα ρολόγια και την πραγματική περιστροφή της Γης.

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