Τι συμβαίνει μετά την κρίση στην Θέουτα; Οι πρώτες αρνητικές επιπτώσεις για το Μαρόκο

Σημαντικό πλήγμα έχει δεχτεί η τουριστική ζήτηση από την Ισπανία προς το Μαρόκο, με την ένταση μεταξύ των δύο χωρών μετά την μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα, οδήγησε σε ακυρώσεις και απότομη πτώση κρατήσεων.

Το Μαρόκο αντιμετωπίζει σημαντική πτώση της τουριστικής ζήτησης από την Ισπανία, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο χωρών μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα φαίνεται να επηρεάζει πλέον άμεσα τις ταξιδιωτικές κρατήσεις.

Στελέχη ισπανικών ταξιδιωτικών γραφείων αναφέρουν ότι οι πωλήσεις προς το Μαρόκο έχουν σχεδόν παγώσει, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις καταγράφουν ακόμη και «μηδενικές πωλήσεις», ενώ παράλληλα, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές εταιρείες έχουν δεχθεί ακυρώσεις από Ισπανούς πελάτες που ανησυχούν για πιθανή περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων των δύο χωρών.

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Από το τουριστικό ρεκόρ στην αβεβαιότητα

Η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για το Μαρόκο, το οποίο τα τελευταία χρόνια είχε σημειώσει ισχυρή τουριστική ανάπτυξη. Το 2025 η χώρα υποδέχθηκε σχεδόν 20 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες, αριθμός-ρεκόρ που την εδραίωσε ως έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Βόρειας Αφρικής.

Ωστόσο, η γεωπολιτική ένταση αρχίζει να επηρεάζει τις μετακινήσεις από την Ισπανία, με την κατάσταση να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη ενόψει του φθινοπώρου, μιας από τις σημαντικότερες τουριστικές περιόδους για το Μαρόκο, μαζί με την άνοιξη και το Πάσχα.

Ανησυχία για ακυρώσεις και ταξίδια μέσω θάλασσας

Ο ισπανικός ταξιδιωτικός κλάδος φοβάται ότι οι επιπτώσεις θα ενταθούν εάν η αβεβαιότητα συνεχιστεί. Εκτός από τις νέες κρατήσεις, κινδυνεύουν και ταξίδια που έχουν ήδη προγραμματιστεί, καθώς ορισμένοι ταξιδιώτες επιλέγουν να τα αναβάλουν ή να τα ακυρώσουν.

Ιδιαίτερα ευάλωτες θεωρούνται οι μετακινήσεις οδικώς ή μέσω ακτοπλοϊκών συνδέσεων από την Ισπανία, όπου οι ταξιδιώτες ενδέχεται να επηρεάζονται περισσότερο από τις εξελίξεις γύρω από τη μεταναστευτική κρίση και τις διμερείς σχέσεις.

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