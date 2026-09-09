«Χρεοκόπησέ με»: Την έδειξε η κάμερα για 4 δευτερόλεπτα και το κινητό της πήρε φωτιά (vid)

Η Σάρα Σμιθ έγινε viral από ένα πλάνο του ESPN και αποκάλυψε τα απίθανα μηνύματα που άρχισε να δέχεται.

Η Σάρα Σμιθ δεν είχε κανέναν λόγο να πιστεύει ότι θα γίνει το πρόσωπο του αγώνα του Ole Miss με το Louisville. Μερικά δευτερόλεπτα, όμως, ήταν αρκετά για να τη μετατρέψουν από μία απλή φίλαθλο σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του αμερικανικού κολεγιακού ποδοσφαίρου.

Το ESPN έδειξε τη νεαρή γυναίκα στις εξέδρες του Nissan Stadium στο Νάσβιλ, την ώρα που το παιχνίδι είχε πάρει φωτιά. Το Louisville είχε μειώσει τη διαφορά και η Σμιθ εμφανίστηκε στην κάμερα εμφανώς αγχωμένη, με το κινητό στο χέρι και τα χέρια πάνω από το κεφάλι της. Το στιγμιότυπο είχε διάρκεια 4 μόλις δευτερόλεπτα, όμως το διαδίκτυο έκανε τη δουλειά του.

Το πλάνο που τα ξεκίνησε όλα

Το Ole Miss τελικά επικράτησε με 41-38, όμως για ένα μεγάλο κομμάτι του διαδικτύου η πρωταγωνίστρια ήταν η ξανθιά φίλαθλος που εμφανίστηκε για λίγα δευτερόλεπτα στην τηλεοπτική μετάδοση. Το viral απόσπασμα άρχισε να κυκλοφορεί μαζικά στα social media, με αρκετούς χρήστες να αποθεώνουν μέχρι και τον κάμεραμαν για το «ζουμ».

Λίγο αργότερα, λογαριασμοί στα social media άρχισαν να αναζητούν την ταυτότητά της και η γυναίκα αναγνωρίστηκε διαδικτυακά ως Σάρα Σμιθ, απόφοιτη του Ole Miss με καταγωγή από το Νόξβιλ. Το Instagram της έγινε αντικείμενο αναζήτησης και στη συνέχεια τέθηκε σε ιδιωτική λειτουργία, καθώς η ξαφνική δημοσιότητα άρχισε να παίρνει διαστάσεις.

The cameraman at the Ole Miss - Louisville game understood the assignment.



Bro zoomed in. I’M CRYING 😂 pic.twitter.com/olDpTI4mYr — Hater Report (@HaterReport) September 7, 2026

«Χρεοκόπησέ με»

Η ίδια, πάντως, αντί να εξαφανιστεί, αποφάσισε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ. Σε βίντεο στο TikTok παρουσίασε μερικά από τα πιο περίεργα μηνύματα που έλαβε μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Ένας άνδρας της έστειλε ολόκληρο... βιογραφικό: «Πιστός στον Θεό, 1,85 ύψος, 118 κιλά, επιχειρηματίας, 500.000 δολάρια καθαρό ετήσιο εισόδημα». Η Σμιθ απάντησε απλώς: «Ευχαριστώ για τα προσόντα».

Άλλος τη ρώτησε αν θέλει να της αγοράσει κάτι από το Whole Foods, ενώ κάποιος άλλος μπήκε κατευθείαν στο ψητό γράφοντας «Χρεοκόπησέ με». Υπήρξε ακόμη μήνυμα με emoji μωρού και την πρόταση «ας κάνουμε...», αλλά και ερώτηση για το ποια τσάντα θα ήθελε να της αγοράσουν από το Παρίσι. Η απάντηση ήταν Louis Vuitton.

Το πιο χαρακτηριστικό ίσως ήταν το μήνυμα ενός χρήστη που της είπε ότι μπορεί να τη «σώσει». Η Σμιθ, με αφορμή την αγωνία της για την ομάδα της, απάντησε πως δεν πιστεύει ότι μπορεί να τη σώσει «από αυτό που πρόκειται να ζήσει αυτή τη σεζόν».

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