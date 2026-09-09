Γαλλία: Γιατί οι πολύτιμοι πίνακες που κλάπηκαν από το μουσείο Ρενουάρ δεν θα... πουληθούν εύκολα

Ειδικοί προειδοποιούν ότι πώληση γνωστών, κλεμμένων έργων τέχνης σε κάποιον οίκο δημοπρασιών ή μέσω άλλων δημόσιων αγορών, είναι αδύνατη χωρίς να κινήσει υποψίες

Οι κλέφτες που άρπαξαν τέσσερις πίνακες του Ρενουάρ από ένα γαλλικό μουσείο, αφήνοντας δύο στον κήπο καθώς έφευγαν, θα δυσκολευτούν... να βρουν αγοραστή, προειδοποιούν ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης.

Και αυτό επειδή η πώληση γνωστών, κλεμμένων έργων τέχνης σε κάποιον οίκο δημοπρασιών ή μέσω άλλων δημόσιων αγορών, είναι αδύνατη χωρίς να κινήσει υποψίες. Ακόμη και αν η πώληση γίνει μυστικά, η αξία τους πέφτει κατακόρυφα. Και σε αντίθεση με άλλα εντυπωσιακά αντικείμενα, όπως τα κοσμήματα, οι πίνακες δεν μπορούν να «τεμαχιστούν» και να πωληθούν κομμάτι-κομμάτι χωρίς να χάσουν ολόκληρη την αξία τους.

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